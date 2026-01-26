Donna trovata morta a Carouge, sospettato il compagno

La donna sarebbe morta a causa dei pugni sferrati probabilmente dal compagno. Keystone-SDA

Un uomo di 49 anni è stato arrestato a Carouge con il sospetto di aver ucciso la compagna 52enne, trovata morta sabato nel suo appartamento a causa dei pugni ricevuti.

1 minuto

Keystone-ATS

Una 52enne è stata trovata morta sabato nel suo appartamento a Carouge (canton Ginevra). Il suo compagno, sospettato di averla uccisa, è stato arrestato, ha annunciato lunedì il Ministero pubblico ginevrino.

Il corpo della vittima è stato rinvenuto poco dopo le 4 del mattino da una pattuglia della polizia, allertata dalla centrale di soccorso. Secondo i primi elementi dell’inchiesta, la donna sarebbe morta la stessa notte a causa dei pugni sferrati probabilmente dal compagno.

L’uomo, di 49 anni, è stato interrogato. Il Tribunale delle misure coercitive ha accolto la richiesta della Procura e ha ordinato la sua detenzione preventiva.

Le indagini sono coordinate dal procuratore Guillaume Zuber. Il Ministero pubblico, che non rilascia ulteriori informazioni, ricorda che l’imputato è presunto innocente.

