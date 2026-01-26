Donna trovata morta a Carouge, sospettato il compagno
Un uomo di 49 anni è stato arrestato a Carouge con il sospetto di aver ucciso la compagna 52enne, trovata morta sabato nel suo appartamento a causa dei pugni ricevuti.
Una 52enne è stata trovata morta sabato nel suo appartamento a Carouge (canton Ginevra). Il suo compagno, sospettato di averla uccisa, è stato arrestato, ha annunciato lunedì il Ministero pubblico ginevrino.
Il corpo della vittima è stato rinvenuto poco dopo le 4 del mattino da una pattuglia della polizia, allertata dalla centrale di soccorso. Secondo i primi elementi dell’inchiesta, la donna sarebbe morta la stessa notte a causa dei pugni sferrati probabilmente dal compagno.
L’uomo, di 49 anni, è stato interrogato. Il Tribunale delle misure coercitive ha accolto la richiesta della Procura e ha ordinato la sua detenzione preventiva.
Le indagini sono coordinate dal procuratore Guillaume Zuber. Il Ministero pubblico, che non rilascia ulteriori informazioni, ricorda che l’imputato è presunto innocente.
Articoli più popolari
I più discussi
In conformità con gli standard di JTI
Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.