Gault & Millau premia per la prima volta uno chef vegetariano

Dominik Hartmann è il primo chef vegetariano svizzero a ricevere il premio della prestigiosa guida gastronomica. Keystone-SDA

Per la prima volta nella sua storia, la guida Gault & Millau ha nominato "Cuoco dell'anno" uno chef che propone una cucina esclusivamente vegetariana, lo svittese Dominik Hartmann.

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Keystone-ATS

Lo svittese Dominik Hartmann è stato nominato “Cuoco dell’anno 2027” dalla guida gastronomica Gault & Millau. Per la prima volta, il premio viene assegnato a uno chef che propone una cucina esclusivamente vegetariana. La guida ha inoltre premiato numerosi altri ristoratori e ristoratrici.

Hartmann chef del ristorante “Magdalena” di Rickenbach (canton Svitto) ha ottenuto 18 punti su 20, ha annunciato lunedì la sezione svizzera della guida. Questo chef, che possiede già due stelle Michelin, nel 2022 ha completamente riorientato la sua cucina verso menù vegetariani.

Il servizio del TG 20.00 della RSI del 5 ottobre 2026:

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Insieme agli amici Marco Appert e Adriana Hartmann, gestisce un ristorante dotato di una panetteria; nel 2021 erano stati nominati “Scoperta dell’anno”. Il direttore di Gault & Millau, Urs Heller, ha definito lo stile di Hartmann “Vegi 2.0”. La sua cucina è “gustosa e piena di sorprese”, viene precisato nella nota.

Nell’ultima guida Gault-Millau, sette chef condividono il punteggio massimo di 19 punti: i romandi Franck Giovannini (Crissier, canton Vaud), Philippe Chevrier (Satigny, canton Ginevra), i basilesi Tanja Grandits e Peter Knogl, il grigionese Andreas Caminada (Fürstenau, canton Grigioni), lo zurighese Heiko Nieder (Zurigo) e l’italo-tedesco Marco Campanella (per i due “La Brezza” ad Ascona e Arosa, canton Grigioni).

Franco Palladino (Enoteca Cuntitt a Castel San Pietro) è stato invece nominato “rivelazione dell’anno in Ticino”, con 17 punti. Tra le scoperte dell’anno figura infine anche anche Alessia Salvini & Baldo Lopez (“Ristorante 3 VIE a Motto, in valle di Blenio) ha raggiunto i 14 punti.

La nuova guida elenca complessivamente 870 ristoranti, di cui 84 sono “new entry”. Il punteggio di 98 chef è aumentato, mentre 31 hanno ottenuto un punteggio inferiore.

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