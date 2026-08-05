La galleria del San Gottardo chiusa per 12 notti in agosto

A causa di lavori di manutenzione preventiva la galleria autostradale del San Gottardo sarà chiusa al traffico tra il 10 e il 27 agosto per 12 notti tra le 23e le 5.

Condividi

1 minuto

Keystone-ATS

Lo ha comunicato l’Ufficio federale delle strade (USTRA), aggiungendo che il blocco al traffico riguarderà le notti dal lunedì al giovedì.

Nelle notti da venerdì a sabato, da sabato a domenica e da domenica a lunedì la galleria sarà transitabile, viene precisato.

I lavori sono finalizzati alla sicurezza e mirano a impedire l’accumulo di tensioni nei singoli elementi della soletta intermedia, sottolinea l’USTRA. Tramite tagli di separazione, questi elementi strutturali saranno alleggeriti a titolo preventivo, al fine di ridurre il rischio di danni, sottolinea la nota, precisando che le tensioni nella soletta intermedia vengono monitorate continuamente tramite un sistema di misurazione.

Nel 2023 si era formata una fessura nella soletta intermedia in corrispondenza del portale nord e alcuni frammenti di calcestruzzo erano caduti sulla carreggiata. La causa potrebbe essere stata rappresentata dai movimenti della montagna.

Articoli più popolari

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative