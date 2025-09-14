Galleria di base del San Gottardo, anticipata la sostituzione binari

Altri sviluppi Qui Svizzera Il sindacato Unia denuncia importanti divari salariali Questo contenuto è stato pubblicato al L'anno scorso i quadri dirigenti delle grandi imprese svizzere hanno guadagnato 143 volte più dei loro impiegati meno remunerati. Di più Il sindacato Unia denuncia importanti divari salariali

Abbattuta una giovane lince nel canton di Neuchâtel
L'animale, che era in condizioni di salute preoccupanti e faticava ad abituarsi alla vita selvaggia, aveva dato una zampata a una passante.

Archiviato il caso sulla fuga di dati del dipartimento di giustizia zurighese
La procura zurighese ha archiviato il caso riguardante la fuga di dati del Dipartimento di giustizia avvenuta nel 2022. In seguito alle indagini, le accuse non sono risultate imputabili ad alcuna persona o sono ormai in prescrizione.

Studenti stranieri all'ETHZ, nessun calo nelle iscrizioni nonostante l'aumento delle tasse
L'aumento delle tasse universitarie presso il Politecnico federale di Zurigo (ETHZ) per le studentesse e gli studenti stranieri non ha finora comportato alcun calo nel numero d'iscrizioni.

Si levano voci critiche contro le nuove prescrizioni sul traffico merci
Le misure annunciate ieri dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT) per aumentare la sicurezza del trasporto merci, in seguito all'incidente nel tunnel di base del San Gottardo del 2023, scontentano l'Associazione svizzera proprietari raccordi e carri privati (VAP).

Jair Bolsonaro condannato a 27 anni di carcere
L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato condannato a 27 anni e 3 mesi di carcere per il fallito di colpo di Stato architettato a fine del 2022 contro l'insediamento di Lula Da Silva.

Il Governo elvetico vuole rafforzare la lotta contro AIDS, malaria e tubercolosi
La Svizzera vuole contribuire a salvare milioni di vite, a prevenire la diffusione di malattie infettive e a rafforzare i sistemi sanitari nei Paesi più vulnerabili.

La Comco dà il suo benestare alla fusione fra Helvetia e Baloise
La fusione tra Helvetia e Baloise, annunciata in aprile, supera un altro importante ostacolo: la Commissione della concorrenza (Comco) ha approvato l'operazione, hanno indicato oggi i due assicuratori.

"Identificato il nome del presunto killer di Kirk"
La polizia pensa di aver identificato il nome del presunto killer di Charlie Kirk. Lo riporta Cbs News citando alcune fonti, secondo le quali nessun mandato di arresto è stato finora spiccato.