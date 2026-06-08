Galaxus reagisce contro i trucchi dei venditori e cancella migliaia di recensioni

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Cambio di rotta per i siti Digitec e Galaxus, sui quali ormai le recensioni potranno essere fatte solo da clienti che hanno effettivamente acquistato i prodotti tramite la piattaforma.

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Il più grande rivenditore online della Svizzera, Digitec Galaxus, ha cancellato circa 380’000 recensioni di prodotti nell’ambito di un inasprimento delle proprie regole di valutazione. In futuro, sui siti Digitec e Galaxus, potranno valutare i prodotti solo i clienti che li hanno effettivamente acquistati e ricevuti tramite la piattaforma.

Stando a un rapporto pubblicato lunedì, la revisione ha interessato quasi il 4% di tutte le valutazioni. Sono state cancellate tutte le recensioni di utenti senza acquisto comprovato. In questo modo l’azienda intende impedire manipolazioni da parte dei produttori, del loro entourage o di terzi.

All’origine del cambiamento vi sono stati casi in cui i prodotti sono stati valutati positivamente senza che gli autori li avessero acquistati. Digitec Galaxus ha recentemente scoperto che i dipendenti di un produttore e persone del loro entourage avevano valutato un sistema di protezione anti-effrazione con il massimo dei voti, sebbene non avessero acquistato il prodotto tramite la piattaforma. Finora tutti gli utenti registrati potevano lasciare recensioni che, indipendentemente dall’acquisto, venivano incluse nella valutazione complessiva.

Secondo Digitec Galaxus, il nuovo sistema dovrebbe aumentare la credibilità delle recensioni. La perdita d’informazioni dovuta alla cancellazione è minima, mentre la protezione contro le manipolazioni aumenta notevolmente, ha spiegato l’azienda.

Digitec Galaxus è il più grande rivenditore online della Svizzera. La filiale della Migros ha aumentato il fatturato dei suoi due negozi online Galaxus e Digitec del 17% nel 2025 in Svizzera e nell’UE, raggiungendo quasi 3,8 miliardi di franchi.

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