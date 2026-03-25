Galaxus ora chiede: “Vuoi davvero spendere così tanti soldi?”
L’approccio di Galaxus alla cosiddetta “onestà radicale” si arricchisce con una nuova funzione che permette alle persone di monitorare le proprie spese nel tempo e fissare limiti per evitare comportamenti d’acquisto problematici.
Offensiva all’insegna della trasparenza per Galaxus: il colosso elvetico del commercio online offre ora la possibilità di tenere traccia di quanto il cliente ha speso nei mesi e negli anni addietro. Con un occhio ai comportamenti problematici di acquisto, è possibile anche impostare dei limiti.
L’iniziativa – spiega la società controllata da Migros in un comunicato Collegamento esternodiffuso mercoledì – è nata da un contributo scritto dallo scrittore Thomas Meyer sul blog della stessa Galaxus, in cui l’autore confessava di essere dipendente dallo shopping. L’impresa ha effettuato un sondaggio, arrivando a scoprire che il 4% della clientela fa fatica a rispettare il budget.
Sulla scorta di queste informazioni è stato deciso d’introdurre una panoramica delle spese, che può essere raggiunta da vari punti del sito di acquisto. Lì si può vedere quanto si ha speso mensilmente o annualmente, per categoria di prodotto. “Vogliamo aiutare la nostra clientela a consumare in modo consapevole”, afferma Thomas Bachmann, responsabile della nuova funzione, citato nella nota.
La stessa ditta sottolinea come possa sembrare paradossale che un rivenditore online ponga la domanda: vuoi davvero spendere così tanti soldi? Galaxus sostiene comunque di puntare da anni su quella che definisce “un’onestà radicale”: recensioni autentiche della clientela per le campagne pubblicitarie, grafici che mostrano l’evoluzione dei prezzi, tasso di reso e ritenuta di garanzia per prodotto e marchio. “La panoramica delle spese è il passo logico successivo”, argomenta Bachmann. “Probabilmente non favorisce la nostra attività, ma è in linea con il nostro DNA”, conclude.
Articoli più popolari
In conformità con gli standard di JTI
Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.