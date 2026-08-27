Futuro a rischio per la navigazione sul Reno
Il cambiamento climatico potrebbe rendere il Reno non navigabile per circa cinque mesi l'anno entro la fine del secolo, costringendo a investire miliardi in alternative come la ferrovia e la strada.
La navigazione sul Reno potrebbe essere minacciata verso la fine del secolo a causa del cambiamento climatico, e questo per circa cinque mesi all’anno, riporta il quotidiano svizzero-tedesco Blick.
“In futuro, il Reno diventerà meno affidabile per la navigazione”, ha dichiarato Massimiliano Zappa, dell’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL). Storicamente, i livelli critici dell’acqua venivano raggiunti solo per circa due settimane all’anno.
Secondo Jan-Egbert Sturm, professore al Centro di ricerca congiunturale (KOF) del Politecnico federale di Zurigo, d’ora in poi sarà necessario ricorrere maggiormente alla ferrovia, alla strada e al trasporto aereo. Ciò richiederà investimenti di diversi miliardi.
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