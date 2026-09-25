Friburgo ospita gli Swiss Cheese Awards, in gara 1’177 formaggi
La 14esima edizione degli Swiss Cheese Awards ha registrato un numero record di iscrizioni: alla competizione parteciperanno 1'177 formaggi. Dopo Lugano nel 2024, il più importante concorso nazionale del settore caseario elvetico si terrà dal 6 all'11 ottobre a Friburgo.
I 203 giurati svizzeri e stranieri valuteranno i prodotti in 32 categorie. Una super giuria designerà poi i campioni nelle categorie dei formaggi a pasta extra-dura e dura, dei formaggi a pasta semidura nonché dei formaggi a pasta molle e dei formaggi freschi, hanno indicato venerdì l’associazione di promozione Switzerland Cheese Marketing, l’organizzazione casearia Fromarte e la città di Friburgo in un comunicato congiunto.
Organizzati ogni due anni, gli Swiss Cheese Awards rappresentano “una vetrina unica per il formaggio, sia in Svizzera sia a livello internazionale”, afferma Martin Spahr, dirigente di Switzerland Cheese Marketing. L’obiettivo è mostrare tutta la diversità della produzione elvetica, ma anche mettere in luce le persone, i valori e il sapere artigianale autentico che stanno dietro a questi articoli.
Fromarte organizza e dirige il concorso. Per il suo direttore Paul Meier, l’evento va oltre la competizione: “permette di riunire i produttori in un quadro favorevole agli scambi e alla convivialità, offrendo al pubblico l’occasione di incontrare coloro che creano i formaggi”.
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Durante la manifestazione è posta particolare attenzione alla valorizzazione degli articoli in concorso, per assicurarne un consumo il più completo possibile. I formaggi rimasti dopo la valutazione saranno proposti ai casari partecipanti sotto forma di buffet durante la serata di gala o donati a organizzazioni caritatevoli.
Come città ospite, Friburgo ha preparato, grazie a numerose collaborazioni con partner locali e regionali, un ampio programma di animazioni destinato alla popolazione e ai visitatori. Tra i momenti salienti figurano in particolare delle fondue conviviali e un mercato di formaggi e prodotti regionali.
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