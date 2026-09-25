Friburgo ospita gli Swiss Cheese Awards, in gara 1’177 formaggi

Formaggi provenienti da diversi Paesi esposti durante la 37ª edizione dei World Cheese Awards presso la Festhalle di Berna, in Svizzera, il 13 novembre 2025. Keystone / Anthony Anex

La 14esima edizione degli Swiss Cheese Awards ha registrato un numero record di iscrizioni: alla competizione parteciperanno 1'177 formaggi. Dopo Lugano nel 2024, il più importante concorso nazionale del settore caseario elvetico si terrà dal 6 all'11 ottobre a Friburgo.

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Keystone-ATS

I 203 giurati svizzeri e stranieri valuteranno i prodotti in 32 categorie. Una super giuria designerà poi i campioni nelle categorie dei formaggi a pasta extra-dura e dura, dei formaggi a pasta semidura nonché dei formaggi a pasta molle e dei formaggi freschi, hanno indicato venerdì l’associazione di promozione Switzerland Cheese Marketing, l’organizzazione casearia Fromarte e la città di Friburgo in un comunicato congiunto.

Organizzati ogni due anni, gli Swiss Cheese Awards rappresentano “una vetrina unica per il formaggio, sia in Svizzera sia a livello internazionale”, afferma Martin Spahr, dirigente di Switzerland Cheese Marketing. L’obiettivo è mostrare tutta la diversità della produzione elvetica, ma anche mettere in luce le persone, i valori e il sapere artigianale autentico che stanno dietro a questi articoli.

Fromarte organizza e dirige il concorso. Per il suo direttore Paul Meier, l’evento va oltre la competizione: “permette di riunire i produttori in un quadro favorevole agli scambi e alla convivialità, offrendo al pubblico l’occasione di incontrare coloro che creano i formaggi”.

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Durante la manifestazione è posta particolare attenzione alla valorizzazione degli articoli in concorso, per assicurarne un consumo il più completo possibile. I formaggi rimasti dopo la valutazione saranno proposti ai casari partecipanti sotto forma di buffet durante la serata di gala o donati a organizzazioni caritatevoli.

Come città ospite, Friburgo ha preparato, grazie a numerose collaborazioni con partner locali e regionali, un ampio programma di animazioni destinato alla popolazione e ai visitatori. Tra i momenti salienti figurano in particolare delle fondue conviviali e un mercato di formaggi e prodotti regionali.

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