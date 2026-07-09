Frenata per gli annunci di lavoro in Svizzera

Il mercato del lavoro svizzero segna il passo. Keystone / Jean-Christophe Bott

Il mercato del lavoro svizzero nel secondo trimestre 2026 ha mostrato una stagnazione generale, nascondendo però una forte divergenza tra settori in crescita come la sanità e l'industria e altri in netto calo come le professioni scientifiche.

Condividi

1 minuto

Keystone-ATS

Nel secondo trimestre del 2026 il mercato del lavoro svizzero non è decollato. Rispetto ai tre mesi precedenti, il numero di posti di lavoro pubblicati è sceso del 2,4%, mentre rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente è rimasto quasi stabile con un calo dello 0,2%.

È quanto emerge dallo Swiss Job Market Index di Adecco e del Monitor del mercato del lavoro dell’Università di Zurigo pubblicato giovedì.

A seconda del gruppo professionale, tuttavia, il quadro si presenta eterogeneo. Rispetto all’anno precedente si è registrato un aumento degli annunci nelle professioni sanitarie (+17%), nell’artigianato e nell’industria (+12%), nelle professioni d’ufficio (+9%) e nell’informatica (+6%).

La domanda è stata invece in calo nelle professioni scientifiche (-18%), nonché nelle professioni commerciali (-13%) e in quelle economiche (-10%). Adecco attribuisce lo sviluppo complessivamente prudente al quadro congiunturale debole e alla continua incertezza. Al contempo, il fabbisogno di personale qualificato rimane elevato in settori come la sanità, l’edilizia e l’industria.

Articoli più popolari