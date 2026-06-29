Frane e alberi caduti, caos in provincia di Sondrio

Un nubifragio ha complicato il rientro di numerose persone accorse in montagna alla ricerca di fresco. Keystone / Anthony Anex

Una violenta ondata di maltempo ha colpito domenicaValtellina e Valchiavenna, provocando l'interruzione di strade e ferrovie a causa di frane e alberi caduti, con gravi disagi per il traffico domenicale.

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Keystone-ATS

Un nubifragio, forti raffiche di vento, pioggia torrenziale, una violenta grandinata e alberi che si sono abbattuti sulla linea ferroviaria in Valtellina e Valchiavenna, provocando l’interruzione della circolazione dei treni. Ma anche alcune piccole frane che hanno bloccato le automobiliste e gli automobilisti che si apprestavano a fare rientro dopo la gita domenicale sulle montagne della provincia più a nord della Lombardia.

Dal tardo pomeriggio di ieri un’ondata di maltempo ha interessato Valtellina e Valchiavenna con notevoli disagi e super lavoro dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio e dei distaccamenti di Morbegno e Mese. Pioggia, grandine e vento sferzante hanno flagellato il territorio provocando allagamenti di cantine e garage.

Le stradeprovinciali per Bema e per Gerola sono state interrotte al transito intorno alle 18.30 di ieri per smottamenti non di grosse entità, ma tali da impedire il passaggio. Un masso e una pianta sono piombati nelle vicinanze della galleria fra Pedesina e Rasura e centinaia di auto in discesa da Gerola sono rimaste in colonna. Lamiere sulla 38 anche a Selvetta di Colorina, una pianta sulla carreggiata, sempre sulla statale a San Pietro Berbenno, una pianta su un’auto a Mossini, frazione collinare di Sondrio e il blocco della ferrovia per piante sulla linea elettrica fra Colico (Lecco) e Morbegno. Coinvolti quattro treni e istituite corse di bus sostitutivi.

Un fine settimana da incubo per migliaia di turisti che avevano lasciato le città alla ricerca di un po’ di refrigero dall’afa metropolitana.

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