Frana di Blatten, la situazione è rimasta tranquilla durante la notte

Il pericolo rimane ancora alto. Keystone-SDA

La situazione nel villaggio vallesano di Blatten, minacciato da uno smottamento, è rimasta calma nella notte. L'ansia continua, soprattutto per i 300 abitanti evacuati.

Un crollo importante – 150’000 ai 200’000 metri cubi di roccia – si è verificato lunedì pomeriggio, quando una parte della cima del Kleines Nesthorn si è staccata a pezzi tra le 17.00 e le 18.00, ha dichiarato in tarda serata un portavoce del centro di comando regionale della Lötschental interpellato dall’agenzia di stampa Keystone-ATS. Durante la notte non ci sono invece stati distacchi importanti, ha dichiarato martedì mattina presto il portavoce.

Ieri pomeriggio Alban Brigger, ingegnere per i rischi naturali dell’Alto Vallese, aveva dichiarato che si prevedeva il distacco di uno-tre milioni di metri cubi di materiale roccioso.

Avviso di Alertswiss

Lunedì, in seguito a un annuncio dell’app Alertswiss centinaia di edifici sono stati evacuati a causa del pericolo di smottamento incombente (dopo una prima parziale evacuazione avvenuta sabato sera), ha precisato all’agenzia Keystone-ATS Matthisa Ebener, a nome dello Stato maggiore di condotta regionale. le persone sfollate sono state ospitate da privati nel vicino villaggio di Wiler.

“Cinque giorni fa, nessuno a Blatten e nella Lötschental avrebbe immaginato questa situazione. Speriamo di poter tornare a casa il prima possibile”, ha spiegato in conferenza stampa lunedì pomeriggio il sindaco del comune, Mathias Bellwald.

Interpellati dal Walliser Bote, diversi abitanti hanno detto di “aspettare l’ineluttabile, non sapendo come troveranno il loro villaggio dopo la frana”. Alcuni hanno addirittura affermato di temere di non poter più vivere lì, o di non potervi far ritorno.

2-5 milioni di m3 di detriti

La frana minaccia il villaggio da diversi giorni ormai e il pericolo rimane alto. Si osservano ancora crepe e il pericolo di uno smottamento sotto il Bietschhorn è “imminente”.

Secondo Alban Brigger, ingegnere del servizio cantonale per i rischi naturali, nuovi calcoli stimano che tra i 2 e i 5 milioni di metri cubi di detriti potrebbero scendere a valle in direzione di Blatten.

Situazione tesa da giorni

Blatten era già stato parzialmente evacuato sabato sera: 92 residenti e 16 turisti avevano dovuto lasciare le loro case. Una frana staccatasi nella regione del Kleines Nesthorn, che ha spazzato via anche una piccola parte del ghiacciaio del Birch, aveva causato una colata di detriti delle dimensioni di una piccola valanga.