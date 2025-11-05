Fox Town, 30 anni di successi e sfide nel cuore del Mendrisiotto

30 anni di outlet. Keystone / Karl Mathis

Nato trent'anni fa come primo outlet del sud Europa, il Fox Town di Mendrisio celebra una storia di successo che lo ha trasformato in un polo turistico internazionale, capace di superare importanti sfide e di avere un profondo impatto sul territorio.

Il Fox Town Factory Store ha celebra il 4 novembre tre decenni di attività nel Mendrisiotto, un territorio che ha contribuito a trasformare profondamente. Fondato dall’imprenditore visionario Silvio Tarchini, il primo outlet del sud Europa ha attratto oltre 63 milioni di visitatori in 30 anni, affrontando nel contempo critiche e sfide legate al mondo del commercio.

Inaugurato il 4 novembre 1995, Fox Town si è ispirato a centri simili negli Stati Uniti e in Inghilterra. “Abbiamo aperto con un po’ di insicurezza”, ricorda Tarchini ai microfoni della Radiotelevisione della Svizzera italiana RSI. “Eravamo degli apprendisti. Partimmo con 9 negozi e marchi importanti che ci hanno sostenuto fin dall’inizio”.

Il servizio del Quotidiano della RSI del 4 novembre 2025:

Contenuto esterno

Oggi, con 160 negozi e oltre 1’100 dipendenti, Fox Town ha fatto da pioniere per le aperture domenicali in Ticino, ottenendo un’eccezione alle norme federali dopo anni di battaglie legali e politiche. “Abbiamo dovuto lottare duramente, arrivando quasi a considerare di trasferirci in Italia”, rivela Tarchini.

L’impatto sul territorio è stato significativo, non solo economicamente. “Siamo consapevoli dell’importanza di salvaguardare l’ambiente”, spiega Tarchini, citando l’impianto fotovoltaico sul tetto e il sistema di riscaldamento a cippato che permettono di risparmiare circa 1,5 milioni di kg di CO2 all’anno.

In tre decenni, Fox Town ha investito 30 milioni di franchi in promozione all’estero, attirando clienti da tutto il mondo. Nonostante i cambiamenti post-pandemia, il centro mantiene la sua attrattiva internazionale. “Nel 2024 abbiamo accolto visitatori da 156 Paesi”, afferma la direttrice Giorgia Tarchini Gygax.

Per celebrare questo importante traguardo, sono previsti festeggiamenti nei prossimi quattro fine settimana.

