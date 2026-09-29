Aumentano i costi per casa e mobilità, soprattutto in Ticino

Forti rincari per l'auto e l'abitazione, specie in Ticino Keystone-SDA

Secondo un'analisi di Comparis, i costi per abitazione e mobilità sono aumentati del 2,4% in un anno, un rincaro tre volte superiore all'inflazione, a causa soprattutto dei prezzi di carburante ed energia per il riscaldamento.

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Keystone-ATS

I prezzi dei carburanti aumentano sensibilmente, ma non sono gli unici a farlo. In agosto i costi abitativi e della mobilità sono saliti del 2,4% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, mostrando un rincaro che è di tre volte superiore all’inflazione generale, che si è attestata allo 0,8%. Il Ticino mostra la crescita più marcata.

A puntare il dito sulla situazione è il portale di confronti internet Comparis, che in collaborazione con l’Istituto KOF, il centro di ricerca congiunturale del Politecnico federale di Zurigo, calcola un apposito indice per il comparto.

Concretamente, un incremento del 2,4% dell’indice dei prezzi della mobilità e abitativi (MAb) significa che, se l’anno scorso una famiglia ha speso 2500 franchi al mese per l’affitto, 1000 franchi per l’auto e 200 franchi per i biglietti dei trasporti pubblici, i suoi costi sono cresciuti di circa 89 franchi al mese. Prendendo in considerazione l’intero anno ciò corrisponde a una progressione dei costi di 1066 franchi solo per l’abitazione e la mobilità.

Il salasso è particolarmente sensibile per gli automobilisti. In agosto i prezzi del carburante sono stati in media del 17,9% più alti rispetto a un anno prima: il diesel ha subito un rincaro del 23,3%, la benzina del 15,8%. L’assicurazione veicoli a motore costava il 7,4% in più (su un periodo di 5 anni il rincaro è del 18,9%). I prezzi dei pezzi di ricambio e degli accessori sono aumentati del 12,6%, mentre quelli dei servizi di manutenzione e riparazione sono saliti dell’8,6%. Per contro, le auto nuove e quelle d’occasione sono diventate più economiche dello 0,8% e dell’1,5%.

“Per i conducenti non aumentano solo i costi alla pompa”, sottolinea Dirk Renkert, esperto Comparis in finanze, citato in un comunicato. “Anche le assicurazioni, i pezzi di ricambio e le riparazioni incidono sempre di più sul budget delle economie domestiche. A causa della situazione geopolitica ancora incerta in Medio Oriente è improbabile che si verifichi un miglioramento significativo della situazione nel prossimo futuro”.

Sono progrediti anche i prezzi dell’energia per il riscaldamento, per un complessivo 17,1%. I singoli combustibili hanno mostrato però un andamento diverso: la nafta (+53,1%) e la legna da ardere (+10,8%) sono diventate significativamente più costose, mentre i prezzi del teleriscaldamento sono invece diminuiti dello 0,4% e quelli del gas del 3,0%.

“Attualmente il tipo di fonte energetica utilizzata per riscaldare un alloggio incide fortemente sull’onere finanziario di un’economia domestica”, commenta Renkert. “A breve termine, gli inquilini non possono praticamente influenzare questo aspetto. Ecco perché è ancora più importante ridurre i consumi e, in caso di forti oscillazioni dei costi di riscaldamento, prevedere un margine sufficiente nel budget familiare”.

Analizzando i dati per regione linguistica emerge che il Ticino ha registrato il rincaro annuo più elevato rispetto allo scorso anno, con un aumento del 3,0%. Rispetto a maggio 2026, il livello dei prezzi è salito dello 0,7%. Per quanto riguarda le fasce di reddito e tornando all’ambito nazionale, l’aumento del costo della vita è stato più marcato per la classe media: per questa categoria l’indice MAb è salito del 2,6% su base annua e dello 0,6% in confronto a maggio.

Per contenere i costi, secondo Comparis i consumatori dovrebbero confrontare i prezzi del carburante tra stazioni di servizio e regioni, rivedere periodicamente le polizze assicurative di lunga durata per trovarne di più convenienti e adatte alla propria situazione, ridurre le perdite di calore nelle abitazioni (corretta ventilazione, tapparelle e tende chiuse di notte, nonché radiatori liberi) e ottimizzare il riscaldamento, abbassando la temperatura anche di un solo grado.

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