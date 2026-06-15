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Forte aumento delle infrazioni stradali commesse dai giovani negli ultimi sei anni

Forte aumento delle infrazioni stradali commesse dai giovani
Cambia il volto della delinquenza giovanile. Keystone-SDA

Sebbene stabile nel 2025, la criminalità minorile in Svizzera è aumentata del 18% dal 2020, mostrando un significativo cambiamento con più reati stradali, meno infrazioni legate alla droga e sanzioni più severe.

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Keystone-ATS

La criminalità minorile in Svizzera è rimasta stabile nel 2025, con 22’957 sentenze pronunciate nei confronti di minorenni, ma rispetto al 2020 il loro numero è aumentato del 18%.

È quanto emerge dai dati pubblicati lunedì dall’Ufficio federale di statistica (UST), che evidenziano in particolare un forte incremento delle infrazioni legate alla mobilità.

I dati mostrano che negli ultimi sei anni la delinquenza giovanile è mutata, scrive l’UST. Il cambiamento più significativo è il forte incremento dei reati ai sensi del codice stradale, aumentati dell’83% tra il 2020 e il 2025, mentre quelli basati sulla legge sul trasporto di viaggiatori sono cresciuti – nel medesimo periodo – del 68%. Secondo l’UST, tale evoluzione potrebbe essere legata a una maggiore mobilità dei giovani.

In controtendenza, le sentenze per infrazioni alla legge sugli stupefacenti sono diminuite del 63% tra il 2020 e il 2025, mentre quelle relative al Codice penale sono rimaste sostanzialmente stabili (+2%).

Nel solo 2025 i reati contro la vita e l’integrità della persona sono aumentati del 9,1% rispetto all’anno precedente, mentre quelli contro il patrimonio sono diminuiti dell’8,4%.

Proprio come la delinquenza minorile, negli ultimi sei anni sono mutate anche le sanzioni inflitte. Lo scorso anno sono state pronunciate 8’542 ammonizioni (disapprovazioni formali da parte del ministero pubblico o del tribunale dei minorenni). Dal 2020 queste pene sono aumentate del 36% e rappresentano oggi più di un terzo del totale delle sanzioni pronunciate.

Nello stesso periodo – precisa l’UST – le pene di privazione della libertà senza condizionale, dal canto loro, sono più che raddoppiate, passando da 258 a 524. Questo aumento è dovuto esclusivamente alle condanne di minorenni stranieri che non avevano né un permesso B né un permesso C, il cui numero è passato da 161 nel 2020 a 422 nel 2025.

L’UST segnala inoltre un aumento dei collocamenti extrafamiliari e della durata delle privazioni della libertà. La durata media di queste ultime è passata da 94 a 105 giorni tra il 2024 e il 2025.

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