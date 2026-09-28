Formazione svizzera sul tetto del mondo

Keystone / Anthony Anex

Conquistando quattro ori, due argenti e sei bronzi, la delegazione svizzera ai WorldSkills 2026 di Shanghai si è classificata come terza migliore nazione al mondo e prima in Europa.

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Keystone-ATS

La Svizzera si è classificata prima tra i Paesi europei e terza a livello mondiale ai WorldSkills 2026, i campionati mondiali delle professioni conclusisi domenica a Shanghai. Le e i 42 giovani rossocrociate/i hanno conquistato quattro medaglie d’oro, due d’argento e sei di bronzo.

Solo Cina (56 medaglie) e Corea del Sud (24) hanno fatto meglio della Svizzera, secondo la classifica diffusa domenica da SwissSkills in un comunicato. La squadra nazionale, composta da 42 giovani talenti, ha così raggiunto entrambi gli obiettivi che si era prefissata: posizionarsi nella Top 3 mondiale e ottenere il titolo di “Best of Europe”, ovvero migliore nazione del Vecchio Continente. 23 giovani professioniste e professionisti hanno inoltre ottenuto una “Medal of Excellence”.

“Dietro questi numeri ci sono 42 storie di giovani che hanno investito moltissimo, superato le difficoltà, curato ogni dettaglio e messo alla prova a Shanghai le proprie capacità confrontandosi con l’élite professionale internazionale”, scrive SwissSkills nella nota. “Tutti loro hanno rappresentato la propria professione sul più grande palcoscenico internazionale della formazione professionale e hanno dimostrato ciò che è possibile ottenere con competenza, passione e impegno”, ha aggiunto.

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