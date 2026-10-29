Nati 11 cuccioli di San Bernardo alla Fondazione Barry

Fondazione Barry, nati 11 cuccioli di San Bernardo Keystone-SDA

La Fondazione Barry di Martigny ha annunciato la nascita di undici cuccioli di San Bernardo in due diverse cucciolate autunnali, che saranno prossimamente presentati al pubblico.

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Keystone-ATS

Undici cuccioli di San Bernardo sono nati durante un doppio lieto evento questo autunno alla Fondazione Barry di Martigny (canton Vallese). I piccoli saranno presentati al pubblico prossimamente. Il 23 settembre, Scully du Grand St. Bernard ha dato alla luce la sua prima cucciolata, composta da due maschi e sei femmine. Avendo recentemente completato un intero ciclo dell’alfabeto, hanno tutti ricevuto nomi con la lettera A, spiega la fondazione in una nota diffusa giovedì.

Successivamente, il 13 ottobre, è stata Finesse du Grand St. Bernard a partorire. I tre piccoli sono dei maschi e sono stati loro assegnati nomi che iniziano con la B. Per la mamma si tratta della terza gestazione, “un evento piuttosto raro all’interno della fondazione”, prosegue il comunicato.

Dal 4 novembre i visitatori potranno ammirare gli otto cuccioli di Scully durante i loro primi passi nel parco. Dall’inizio di dicembre e fino a Natale sarà invece la volta dei tre nuovi nati di Finesse.

Per chi era abituato a osservare i cuccioli tramite webcam, non ci sono buone notizie: come scrive la fondazione sul suo sito, “a causa delle numerose nascite recenti (…) i cuccioli di Finesse, nati il 16 ottobre, si trovano attualmente in un box non dotato di telecamera. Al momento non è quindi possibile osservarli in diretta”.

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