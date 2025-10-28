Sono nati 11 cuccioli di San Bernardo alla Fondazione Barry
Presso la Fondazione Barry di Martigny sono nati 11 cuccioli di San Bernardo, i cui primi passi possono essere seguiti in tempo reale online grazie a una webcam.
Undici cuccioli di San Bernardo sono venuti al mondo una decina di giorni fa presso la Fondazione Barry di Martigny (canton Vallese). Chi non vuole perdersi i loro primi passi potrà seguirli in tempo reale su internet grazie a una webcamCollegamento esterno.
Il lieto evento, precisa la fondazione in una nota diffusa martedì, ha avuto luogo nella notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre. I cuccioli sono sette maschi e quattro femmine.
I loro nomi cominceranno tutti con la lettera “Y”, viene aggiunto nel comunicato. I genitori sono Plume du Grand St. Bernard – diventata mamma per la prima volta a quasi tre anni – e Tipsy du Château Robert.
“Ogni nascita è un momento carico di emozione, simbolo di continuità e di un impegno profondo nella salvaguardia della razza”, scrive ancora la Fondazione Barry, stando alla quale i guardiani stanno vegliando sui cuccioli, assicurandone il benessere 24 ore su 24.
A partire dall’età di sei settimane, i piccoli San Bernardo potranno essere ammirati dal vivo al parco tematico Barryland. In attesa del 1° dicembre, è comunque come detto possibile osservarli sul sito web della fondazione.
Articoli più popolari
I più discussi
In conformità con gli standard di JTI
Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.