Folle corsa a 172 all’ora nel Gottardo

Non è la prima volta che un pirata della strada si scatena nella galleria del San Gottardo. Keystone / Gaetan Bally

È stato denunciato per pirateria stradale un 22enne tedesco che ha attraversato la galleria del San Gottardo a 172 km/h, effettuando 21 sorpassi illegali e risultando positivo a un test antidroga.

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Keystone-ATS

Un automobilista tedesco di 22 anni si è reso autore di pirateria stradale mercoledì all’alba, sfrecciando a 172 km/h attraverso la galleria stradale bidirezionale del San Gottardo. Ha oltrepassato la doppia linea di sicurezza per 21 volte al fine di compiere sorpassi illegali.

Prima d’imboccare il tunnel al portale nord a Göschenen (canton Uri), poco prima delle 5 del mattino, il giovane conducente aveva già attirato l’attenzione della polizia superando irregolarmente un veicolo sulla destra su un tratto di carreggiata vietato al traffico.

L’auto, immatricolata in Germania, ha poi percorso i 17 chilometri della galleria in sei minuti, a una velocità media di 171,8 km/h invece degli 80 km/h autorizzati, indica giovedì la polizia urana.

Dopo l’uscita dalla galleria, la polizia ticinese è riuscita a intercettare la vettura in corsa. Il conducente è stato consegnato agli agenti urani e denunciato alla magistratura per pirateria stradale. Ha dovuto versare una cauzione di diverse migliaia di franchi e sottoporsi a un test antidroga, che è risultato positivo.

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