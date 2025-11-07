La FMH vuole accelerare l’accesso ai titoli di medico specialista

Per ridurre i tempi di attesa di circa un anno per il rilascio dei titoli di medico specialista, la Federazione dei medici svizzeri (FMH) ha annunciato una serie di misure, tra cui il potenziamento del personale e l'automazione dei processi.

In Svizzera, il rilascio dei titoli di medico specialista deve essere accelerato. La Federazione dei medici svizzeri (FMH) annuncia una serie di misure volte a ridurre i tempi di attesa, che attualmente sono di circa un anno.

Le misure previste sono state approvate ieri a Bienne (canton Berna) durante una riunione della Camera medica svizzera, il “parlamentino” dell’FMH, si legge in una nota diffusa venerdì. Si tratta in particolare dell’istituzione di una “cellula di crisi” comune alla FMH e all’Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM), organo autonomo incaricato del rilascio dei titoli.

Il personale verrà inoltre rafforzato con assunzioni a tempo indeterminato e determinato. Inoltre, i dossier saranno ora parzialmente automatizzati, il che consentirà una prima valutazione più rapida, viene ancora precisato.

Al fine di “evitare situazioni simili in futuro”, la Camera medica commissionerà inoltre una verifica esterna. L’organo raccomanda all’ISFM una riduzione temporanea delle tasse per i medici assistenti interessati.

Stando all’ISFM, i tempi di attesa sono attualmente di circa dodici mesi. L’istituto attribuisce questo ritardo, tra l’altro, alla “crescente complessità della formazione post-laurea” e all'”insufficiente automazione” dei processi. Le persone interessate vedono così bloccata la loro carriera, ha deplorato l’Associazione svizzera dei medici assistenti e capiclinica (ASMAC).

