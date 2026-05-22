Tutti i membri svizzeri della flotilla per Gaza sono stati trasferiti in Turchia

L'espulsione in Turchia degli attivisti svizzeri della "Global Sumud Flotilla" ha provocato una forte reazione diplomatica di Berna. Keystone-SDA

Sono stati trasferiti in Turchia gli otto attivisti elvetici della flottiglia per Gaza, un'azione che ha scatenato la reazione diplomatica di Berna contro Israele per le modalità dell'arresto.

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Keystone-ATS

Gli otto cittadini svizzeri che erano a bordo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria diretta a Gaza bloccata dalla marina israeliana, sono stati trasferiti giovedì pomeriggio con degli aerei in Turchia. Lo ha indicato a Keystone-ATS il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Gli attivisti elvetici si trovano insieme a tutti gli altri partecipanti alla flottiglia. In totale, oltre 400 persone sono state arrestate a inizio settimana, al largo di Cipro, ed espulse da Israele.

Stando al DFAE, Berna è in contatto con le autorità israeliane e turche. In particolare, giovedì Monika Schmutz Kirgöz, capo della Divisione Medio Oriente e Nord Africa del dipartimento, ha convocato l’ambasciatore dello Stato ebraico per un colloquio, durante il quale ha definito “inaccettabile” il modo in cui sono stati trattati i militanti e criticato il comportamento di mercoledì del ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir.

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Questi aveva diffuso un video in cui derideva gli attivisti, immortalati in ginocchio, bendati e con le mani legate. L'”accoglienza” riservata ai membri della flottiglia era stata aspramente stigmatizzata a livello internazionale e lo stesso DFAE aveva invitato Israele a rispettare i diritti fondamentali degli svizzeri detenuti.

Il servizio del TG 20.00 della RSI del 21 maggio 2026:

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