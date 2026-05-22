Tutti i membri svizzeri della flotilla per Gaza sono stati trasferiti in Turchia
Sono stati trasferiti in Turchia gli otto attivisti elvetici della flottiglia per Gaza, un'azione che ha scatenato la reazione diplomatica di Berna contro Israele per le modalità dell'arresto.
Gli otto cittadini svizzeri che erano a bordo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria diretta a Gaza bloccata dalla marina israeliana, sono stati trasferiti giovedì pomeriggio con degli aerei in Turchia. Lo ha indicato a Keystone-ATS il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).
Gli attivisti elvetici si trovano insieme a tutti gli altri partecipanti alla flottiglia. In totale, oltre 400 persone sono state arrestate a inizio settimana, al largo di Cipro, ed espulse da Israele.
Stando al DFAE, Berna è in contatto con le autorità israeliane e turche. In particolare, giovedì Monika Schmutz Kirgöz, capo della Divisione Medio Oriente e Nord Africa del dipartimento, ha convocato l’ambasciatore dello Stato ebraico per un colloquio, durante il quale ha definito “inaccettabile” il modo in cui sono stati trattati i militanti e criticato il comportamento di mercoledì del ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir.
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Questi aveva diffuso un video in cui derideva gli attivisti, immortalati in ginocchio, bendati e con le mani legate. L'”accoglienza” riservata ai membri della flottiglia era stata aspramente stigmatizzata a livello internazionale e lo stesso DFAE aveva invitato Israele a rispettare i diritti fondamentali degli svizzeri detenuti.
Il servizio del TG 20.00 della RSI del 21 maggio 2026:
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