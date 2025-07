La Svizzera ha firmato un contratto per la fornitura di sistemi di difesa antiaerea

Altri sviluppi La Svizzera chiede il rispetto del cessate il fuoco a Sweida, in Siria Questo contenuto è stato pubblicato al La Svizzera condanna gli attacchi contro i civili nella città di Sweida, nel sud della Siria, e invita tutte le parti a rispettare il cessate il fuoco nella roccaforte drusa. Il cessate il fuoco avrebbe dovuto essere in vigore da domenica pomeriggio. Di più La Svizzera chiede il rispetto del cessate il fuoco a Sweida, in Siria

Caprioli trovano casa in un cimitero a Winterthur
Il cimitero "Rosenberg", situato ai margini di un boschetto di Winterthur, nel canton Zurigo, costituisce da tempo una sorta di casa per alcuni caprioli e un luogo ritenuto da loro sicuro dove dare alla luce i propri cuccioli.

Lindt & Sprüngli vende di più, ma guadagna di meno
Fatturato in crescita - grazie all'aumento dei prezzi - ma redditività in calo nel primo semestre per Lindt & Sprüngli.

Gli interessi sui conti di risparmio sono in caduta libera
I tassi d'interesse sui conti risparmio sono in caduta libera: stando a un'analisi del servizio di confronti internet Moneyland.ch, che ha valutato le condizioni di circa 150 offerte sul mercato, attualmente i depositi in questione fruttano in media solo lo 0,18%.

Escursionisti in uniformi naziste fermati dalla polizia bernese
Questo fine settimana un gruppo di 25 uomini vestiti con uniformi naziste è stato fermato dalla polizia mentre si apprestava a fare un'escursione nei pressi del Wildhorn, vetta alpina nell'Oberland bernese.

Messicani contro la gentrificazione
In Messico si susseguono le proteste contro la "gentrificazione", ovvero il processo che porta zone urbane tipicamente popolari a trasformarsi in quartieri più borghesi.

Il Paléo è pronto ad ogni possibile rischio
Tempesta ed evacuazione a Festi'neuch, incendio al festival belga Tomorrowland: il Paléo, che apre i battenti domani, si tiene pronto ad ogni eventualità.

Boom di vendite di prodotti proteici, un'esperta mette in guardia
I prodotti proteici sono in piena espansione in Svizzera, ma non sempre rispondono a un'esigenza reale.

Terremoto di magnitudo di 4,2 sulla scala Richter nel Canton Berna
Un terremoto di magnitudo 4,2 sulla scala Richter è stato registrato nel primo pomeriggio di lunedì nei pressi di Mürren, nell'Oberland bernese.