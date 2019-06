Alcuni accorgimenti sono necessari in caso di aumento della frequenza cardiaca, debolezza, nausea o diarrea, mal di testa, confusione e vertigini. Nel caso in cui si presentino questi sintomi è consigliato coricarsi, raffreddarne il corpo e bere acqua fresca. Se queste misure non portano a miglioramenti, è consigliato rivolgersi a un medico.

La canicola investe tutta la Svizzera 25 giugno 2019 - 12:45 Allerta canicola di grado 3 in tutta la Svizzera e 4 in Ticino e Vallese (su 5). L'ha annunciata l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia. Da oggi, martedì, a giovedì sono attesi localmente fino a 39 gradi. L'umidità dell'aria dovrebbe essere compresa tra il 25 e il 45%. Temperature elevate sono attese in tutte le regioni. Per alcune categorie di persone ciò potrebbe rappresenta un rischio per la salute. A partire dalla notte tra martedì e mercoledì bisogna fare i conti con temperature che non scenderanno al di sotto dei 20 gradi. L'ondata di caldo durerà almeno fino alla prossima domenica. Le cause della canicola La causa di questa canicola è una zona di alta pressione che si estende gradualmente dal Mediterraneo occidentale all'Europa centrale provocando un marcato riscaldamento della massa d'aria presente nella regione alpina. L'alta pressione si rafforzerà ulteriormente, mantenendo l'afflusso di aria calda di origine nordafricana. Di conseguenza sull'Europa centro-occidentale è attesa una forte ondata di caldo della durata di più giorni. Consigli alla popolazione MeteoSvizzera consiglia di evitare lo sforzo fisico durante le ore più calde della giornata, di mantenere le abitazioni e il corpo più freschi possibili, di bere almeno 1 litro e mezzo di acqua al giorno, di assumere cibo leggere e rinfrescante, come pure di compensare la perdita di sale. Alcuni accorgimenti sono necessari in caso di aumento della frequenza cardiaca, debolezza, nausea o diarrea, mal di testa, confusione e vertigini. Nel caso in cui si presentino questi sintomi è consigliato coricarsi, raffreddarne il corpo e bere acqua fresca. Se queste misure non portano a miglioramenti, è consigliato rivolgersi a un medico. Prudenza con i corsi d'acqua Prudenza è richiesta anche nel fare bagni rinfrescanti nei fiumi. A causa delle elevate portate dei corsi d'acqua le correnti sono attualmente forti. I fiumi ingrossati possono avere un colore torbido rendendo meno visibili gli ostacoli sommersi. Inoltre, la temperatura dei corsi d'acqua è al momento ancora relativamente bassa per la stagione.