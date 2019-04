In particolare viene proposto di elevare la percentuale di capitale anticipato a due terzi del valore venale dell’immobile a reddito. In alternativa la Finma ipotizza di correggere l’ordinanza federale sui fondi sempre riguardo a questa categoria di beni.

Mercato immobiliare sotto pressione, "Va rallentata la corsa" 04 aprile 2019 - 18:51 La corsa al mattone ha surriscaldato il mercato immobiliare svizzero sul quale grava lo spettro di un possibile default se non verranno adottate misure adeguate. A lanciare l’allarme è l’Autorità di vigilanza dei mercati finanziari (Finma) nel corso di una conferenza stampa a Berna nella quale il direttore Mark Branson ha sottolineato come il volume dei crediti ipotecari, pari a oltre mille miliardi di franchi, sia raddoppiato negli ultimi 15 anni e superi ormai di gran lunga il Pil nazionale (670 miliardi). A preoccupare questa evoluzione del settore, che “riveste un’enorme importanza per la stabilità della piazza finanziaria e merita l’attributo di too big to fail”, secondo le parole del direttore Finma, è soprattutto la crescita degli immobili a reddito. Nel contesto attuale contrassegnato da prezzi elevati e da quote crescenti degli sfitti, osserva sempre Mark Brenson, “aumenta il rischio di correzioni dei prezzi e di mancati rimborsi dei crediti”. Da parte sua l’organo di controllo federale, che può intervenire solo nei confronti di singole società, non può influire sulla situazione generale e per questo motivo raccomanda agli istituti finanziari di inasprire i criteri per la concessione delle ipoteche, come peraltro sembra intenzionata a fare l’Associazione svizzera dei banchieri (Asb). In particolare viene proposto di elevare la percentuale di capitale anticipato a due terzi del valore venale dell’immobile a reddito. In alternativa la Finma ipotizza di correggere l’ordinanza federale sui fondi sempre riguardo a questa categoria di beni. Un secondo fronte che vede impegnato l’organo di sorveglianza è quello del contrasto delle attività di riciclaggio di proventi illeciti. In quest’ambito la Finma, che lo scorso anno si è occupata di svariati procedimenti si risonanza internazionale, ritiene di aver “contribuito a instaurare una condotta d’affari corretta e, quindi, a salvaguardare la buona reputazione della piazza finanziaria” attraverso il monitoraggio mirato dei rischi e il sistematico sanzionamento delle irregolarità.