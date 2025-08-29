La Fifa perde una causa milionaria contro Blatter e Kattner

Sepp Blatter, 89 anni, è stato alla testa della Fifa dal 1998 al 2015. Keystone-SDA

Gli ex alti dirigenti della Fifa Joseph Blatter e Markus Kattner non sono tenuti a restituire alla Federazione internazionale di calcio né i bonus intascati tra il 2010 e il 2013 né quello di 23 milioni di franchi versato a un altro funzionario della Fifa.

Keystone-ATS

La decisione, comunicata venerdì emana dal Tribunale del lavoro di Zurigo, città dove ha sede la Fifa.

I bonus erano stati versati a Blatter e Kattner – rispettivamente ex presidente ed ex direttore finanziario della Fifa – per premiare il successo finanziario dei Mondiali di calcio in Sudafrica tenutisi nel 2010, ha indicato oggi in una nota il tribunale zurighese. I singoli beneficiari avevano inoltre partecipato alle decisioni relative ai bonus dell’altro dirigente della Fifa.

La Federazione internazionale di calcio aveva intentato una causa contro gli ex alti funzionari per ottenere il rimborso dei bonus. Ma il tribunale ha respinto integralmente la richiesta di risarcimento danni per i bonus versati, viene precisato. Secondo i giudici, gli imputati potevano presumere “in buona fede” che la Fifa avrebbe approvato i bonus già versati. La decisione non è ancora definitiva.

La sentenza odierna avviene all’indomani della decisione del Ministero pubblico della Confederazione (MPC) di rinunciare a fare ricorso contro l’assoluzione di Blatter e dell’ex presidente dell’Uefa Michel Platini, tra le altre cose dalle accuse di truffa. L’MPC ha quindi chiuso un capitolo complesso della vicenda legata al mondo del calcio: i due ex alti dirigenti calcistici sono dunque innocenti.