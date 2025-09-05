Peggiora nettamente la fiducia delle consumatrici e dei consumatori svizzeri

Altri sviluppi Qui Italia Le ragioni dei numerosi scioperi in Italia? Il grande numero di sindacati Questo contenuto è stato pubblicato al Nel solo mese di settembre sono previsti in Italia 66 scioperi dei trasporti, a livello nazionale e locale. E ce ne saranno altri anche nei mesi a seguire. Di più Le ragioni dei numerosi scioperi in Italia? Il grande numero di sindacati

Una svizzera tra le vittime dell'incidente della funicolare di Lisbona
Una donna svizzera è tra le sedici persone morte nell'incidente della funicolare a Lisbona avvenuto mercoledì, mentre un'altra cittadina elvetica è rimasta ferita. Lo ha indicato oggi a Keystone-ATS il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Diminuite le code al portale sud del Gottardo
Durante i mesi estivi i giorni di colonna al San Gottardo sono rimasti stabili in confronto al 2024 al portale Nord, mentre sono diminuiti a quello Sud. Lo riferisce in un comunicato il Touring Club Svizzero (TCS).

SECO: "I dazi di Trump non hanno ancora provocato effetti eclatanti"
I dazi doganali imposti dal presidente americano Donald Trump non hanno ancora provocato sviluppi eclatanti sul mercato del lavoro svizzero: in agosto il lavoro ridotto ha addirittura registrato un leggero calo.

Estate positiva per gli impianti di risalita svizzeri
La stagione estiva è stata positiva per gli impianti di risalita in Svizzera e in Ticino, mentre nei Grigioni si osserva meno dinamismo.

Italia, è morto lo stilista Giorgio Armani
È morto Giorgio Armani. Lo comunica il gruppo con una nota. Lo stilista aveva 91 anni compiuti l'11 luglio.

L'Unione sindacale svizzera chiede aumenti salariali generalizzati del 2,5%
L'Unione sindacale svizzera (USS) e le sue consociate richiedono aumenti salariali generalizzati compresi tra il 2 e il 3% per il 2026. La motivazione addotta è che l'economia sta andando bene e il 99% dei lavoratori non è toccato direttamente dai dazi statunitensi.

Donna svizzera ferita nell'incidente della funicolare di Lisbona
Non vi sarebbe nessuna vittima elvetica ma una ferita svizzera tra le persone coinvolte nell'incidente della funicolare di Lisbona: lo hanno comunicato le autorità portoghesi.

I droni israeliani saranno consegnati alla Svizzera senza diverse funzionalità
I droni di ricognizione di fabbricazione israeliana ADS 15, la cui consegna all'esercito è segnata da tutta una serie di ritardi e problemi tecnici, saranno acquistati senza le funzionalità inizialmente previste.