La fiducia delle aziende del settore MEM è ai minimi dal 2021

Questo contenuto è stato pubblicato al Ritorna di scena dal 3 al 21 marzo il Parlamento per la sessione primaverile. Il momento culminante è atteso per il 12 di marzo, quando l'Assemblea federale dovrà eleggere un nuovo consigliere federale al posto di Viola Amherd (Centro).

Questo contenuto è stato pubblicato al Con il titolo "Romance scam: il vero amore non costa nulla" la Prevenzione Svizzera della Criminalità, i Corpi di polizia cantonali e comunali lanceranno a inizio marzo una campagna contro le truffe d'amore in internet che durerà fino a maggio.

Di più Il razzismo contro i musulmani “è una realtà in Svizzera”

Questo contenuto è stato pubblicato al Il razzismo anti musulmano è una realtà in Svizzera. È quanto affermano i ricercatori del Centre Suisse Islam et Société (CSIS) dell'Università di Friburgo.

Questo contenuto è stato pubblicato al Lo spostamento forzato di popolazioni è “proibito dal diritto umanitario internazionale”, per questo motivo Berna e le Nazioni Unite si dicono contrari allo spostamento forzato della popolazione palestinese, come proposto da Donald Trump.

L’accordo sui trasporti tra Svizzera e Italia presto al vaglio di Roma

Questo contenuto è stato pubblicato al L'accordo firmato in ottobre in Italia dal consigliere federale Albert Rösti e dalla controparte italiana per rendere più attrattivi i servizi di trasporto transfrontalieri regionali con autobus fra i due Paesi approderà presto al governo di Roma.

