FFS, servono 7 miliardi per la digitalizzazione entro il 2045

Sette miliardi per la digitalizzazione dei treni Keystone-SDA

Le FFS e l'Ufficio federale dei trasporti stimano in circa 7 miliardi di franchi il costo per la digitalizzazione della rete ferroviaria entro il 2045, evidenziando l'insufficienza dei fondi attualmente proposti.

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Keystone-ATS

La digitalizzazione dell’infrastruttura ferroviaria elvetica richiederà investimenti per circa 7 miliardi di franchi entro il 2045: lo hanno indicato le FFS e l’Ufficio federale dei trasporti (UFT), confermando una notizia pubblicata giovedì dalla Neue Zürcher Zeitung.

Il fabbisogno riguarda fra l’altro l’introduzione del sistema europeo di gestione ERTMS, destinato a modernizzare i sistemi di controllo e sicurezza della circolazione dei treni. Nel progetto “Trasporti ’45” del Consiglio federale si parla peraltro di un finanziamento di un miliardo di franchi per la digitalizzazione: stando alle FFS questo sarebbe un primo passo importante, ma le risorse stanziate vengono considerate ampiamente insufficienti per realizzare tutte le misure richieste dall’UFT.

Le Ferrovie federali chiedono di accelerare con decisione la digitalizzazione della rete, ma indicano come priorità la manutenzione dell’infrastruttura esistente e il mantenimento dell’offerta prevista nell’orizzonte 2035. Una parte significativa delle infrastrutture rilevanti per la sicurezza deve infatti essere rinnovata. Ed è proprio considerando questi interventi che le FFS stimano in circa 7 miliardi di franchi il fabbisogno finanziario complessivo entro il 2045.

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