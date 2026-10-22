Le FFS festeggiano 125 anni di storia nel 2027

FFS: l'anno prossimo si festeggia, sono 125 anni di storia Keystone-SDA

Per festeggiare i loro 125 anni, le FFS hanno organizzato un anno di celebrazioni che uniranno la rievocazione storica a uno sguardo sulla mobilità del futuro, coinvolgendo tutte le regioni del Paese.

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Keystone-ATS

Nel 2027 le Ferrovie federali svizzere (FFS) celebreranno il loro 125esimo anniversario con un programma di eventi, iniziative e offerte speciali rivolto alla clientela e alla popolazione.

I festeggiamenti coinvolgeranno tutte le regioni del Paese, con l’obiettivo di ripercorrere la storia della ferrovia e guardare alle prospettive future della mobilità.

Le basi delle FFS risalgono al primo gennaio 1902, quando la Svizzera riunì le principali linee ferroviarie private in un’unica entità statale, ricorda l’azienda in un comunicato odierno. Da allora, la ferrovia ha contribuito allo sviluppo economico e sociale del paese, favorendo i collegamenti tra le regioni e migliorando la qualità della vita.

Il calendario delle celebrazioni prenderà il via il 28 gennaio 2027 con un viaggio inaugurale speciale, che rievoca la prima corsa storica del 1902 attraverso due itinerari: Zurigo-Olten e Losanna-Olten. L’iniziativa sarà riservata agli ospiti invitati e ai media, ma il pubblico avrà la possibilità di aggiudicarsi alcuni biglietti.

Dal 6 al 14 marzo, la stazione centrale di Zurigo ospiterà uno spettacolo gratuito di luci e musica. Dal 24 marzo al 10 ottobre, il Museo svizzero dei Trasporti di Lucerna proporrà invece la mostra temporanea “FFS Fucina del futuro”, dedicata all’evoluzione della mobilità, alle innovazioni tecnologiche e ai trasporti pubblici di domani.

Tra gli appuntamenti principali figura anche il Railshow del 29 e 30 maggio presso la stazione di smistamento di Limmattal (ZH), con una parata di treni storici e moderni e la possibilità di scoprire il funzionamento di un importante nodo ferroviario.

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Il Ticino sarà protagonista con l’iniziativa “Momenti FFS”, in programma dal 24 luglio al 4 settembre lungo la tratta Bellinzona-Locarno. Il pubblico potrà esplorare il territorio a piedi, in treno o in bicicletta, scoprendo attrazioni e installazioni lungo il percorso.

In autunno, dal 30 settembre al 3 ottobre, uno spettacolo di luci e musica animerà i dintorni della stazione di Losanna. Per tutto il 2027, inoltre, le stazioni di Ginevra e Basilea ospiteranno una caccia al tesoro interattiva dedicata alla storia delle FFS.

In occasione dell’anniversario sarà introdotto anche il “Pass 125 anni”, con carte giornaliere a prezzi ridotti. Ulteriori dettagli sulle offerte speciali saranno comunicati all’inizio del 2027.

Oltre a celebrare il passato, le FFS intendono utilizzare la ricorrenza per ribadire il proprio impegno nello sviluppo di un sistema ferroviario affidabile, efficiente e rispettoso del clima, in collaborazione con Confederazione, cantoni e partner del trasporto pubblico.

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