Festa federale jodel: corteo attraversa Basilea sotto caldo torrido

Nonostante il caldo torrido, il pubblico era presente. Keystone-SDA

Un solenne corteo ha chiuso la 32esima Festa federale di jodel a Basilea, un evento di grande successo con 200'000 visitatori e 12'000 artisti che hanno sfidato un caldo torrido.

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Keystone-ATS

La 32esima Festa federale di jodel a Basilea si è conclusa domenica con un solenne corteo festivo. Le formazioni e gli spettatori presenti nel centro città hanno sfidato nel primo pomeriggio temperature superiori ai 35 gradi.

L’inizio della sfilata conclusiva è avvenuto verso le 14.00 sulla Münsterplatz. Da lì, decine di formazioni hanno marciato, danzato e proseguito in linea retta fino al piazzale della fiera di Kleinbasel.

Secondo MeteoSvizzera, le temperature a Basilea oltrepassavano i 35 gradi e c’era poca ombra. All’inizio del corteo, il pubblico nella Freie Strasse, ad esempio, si era disposto su un solo lato, dove il sole non batteva direttamente, ha osservato sul posto un redattore dell’agenzia Keystone-ATS.

Il servizio del TG 20.00 della RSI del 28 giugno 2026:

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Ad aprire la sfilata vi sono stati diversi carri, tra cui quello di Eptingen (Basilea Campagna), da cui venivano distribuite bottiglie d’acqua e cappelli al pubblico. Anche la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider e i consiglieri di Stato di Basilea Città e Basilea Campagna hanno partecipato al corteo assieme a formazioni di jodel, di corno alpino e sbandieratori.

Oltre ai richiami degli jodel e ai suoni del corno alpino, a caratterizzare oggi il panorama sonoro sono stati i tamburi e i pifferi carnascialeschi nonché gli applausi del pubblico. La manifestazione che riunisce ogni tre anni migliaia di curiosi e appassionati costituisce una festa dedicata al folclore svizzero.

Organizzatori: bilancio positivo

In un comunicato gli organizzatori hanno stilato un bilancio positivo, con oltre 200’000 visitatori che hanno ascoltato i 12’000 cantanti che si sono esibiti alla festa.

Nonostante le alte temperature, l’ambiente è stato descritto come “formidabile”. La polizia cantonale ha dal canto suo sottolineato che non si sono registrati incidenti di rilievo.

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