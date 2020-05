L'annullamento di tutte le manifestazioni in pubblico per la ricorrenza del Primo maggio a causa della pandemia non ha scoraggiato alcuni temerari che a Basilea hanno sfidato le avversità e la polizia.

Primo maggio Protestare tra le mura di casa Per la prima volta da 130 anni, in Svizzera la Festa dei lavoratori non potrà essere celebrata in piazza. Questo contenuto è stato pubblicato il 1 maggio 2020 11.00

A Zurigo invece gli agenti sono intervenuti, procedendo anche ad alcuni fermi, nei confronti di gruppuscoli che intendevano radunarsi per le manifestazioni di rito. Copione analogo a Berna e nella vicina Bienne dove la polizia ha bloccato sul nascere i tentativi di manifestare da parte di alcuni attivisti.

Le celebrazioni ufficiali di sindacati, associazioni e forze politiche, per la prima volta da oltre un secolo e mezzo, si sono quindi trasferite sulla rete. Su Twitter il consigliere federale socialista Alain Berset ha detto di sperare "che il riconoscimento del valore del lavoro e della solidarietà non vada perduto una volta superata la crisi".

Mentre il sindacato Unia (sinistra) ha chiesto un fondo nazionale transitorio per i lavoratori precari e indennità per il lavoro ridotto (cassa integrazione) al 100% per tutti i salari al di sotto di 5'000 franchi. Travail.Suisse (impiegati e sindacati cristiani) ha invece lamentato il fatto che i dipendenti dei settori fortemente sollecitati dalla crisi, in particolare in ambito sanitario, e le donne continuano ad essere scarsamente pagati e poco considerati.



Il presidente dell'Unione sindacale svizzera (USS) Pierre-Yves Maillard ha puntato l'indice contro l'ulteriore sensibile perdita del potere d'acquisto dei salariati in conseguenza di questa crisi. Per questo motivo ha chiesto compensazioni per i lavoratori finiti in cassa integrazione e una riduzione temporanea dei premi dell'assicurazione sanitaria obbligatoria.

