Ferrovia: nuovo record di viaggiatori nel secondo trimestre

Ferrovia: nuovo record di viaggiatori nel secondo trimestre Keystone-SDA

Il trasporto ferroviario di viaggiatori in Svizzera continua a macinare record: nel secondo trimestre dell'anno si è raggiunta quota 6,3 miliardi di passeggeri-chilometro. Lo riporta giovedì in una nota il Servizio di informazione per il trasporto pubblico (LITRA).

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Keystone-ATS

L’incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso è del 5,2%, mentre in confronto ai primi tre mesi dell’anno è dell’8,8%. Il precedente primato assoluto risaliva invece al periodo ottobre-dicembre 2025, con 6,1 miliardi di passeggeri-chilometro (dato che esprime la somma delle distanze complessivamente percorse da tutti i viaggiatori trasportati).

Questo marcato aumento è dovuto al consueto andamento annuale del volume di traffico passeggeri, precisa il comunicato. Nel secondo trimestre la domanda nel settore del trasporto passeggeri registra una crescita di natura stagionale. Nel complesso, il secondo trimestre del 2026 conferma il trend positivo in atto e l’elevata attrattiva del trasporto pubblico in Svizzera.

Trasporto merci torna a salire

Nel settore merci, espresso invece in tonnellate-chilometro, dopo diversi trimestri di stagnazione o diminuzione il dato è tornato a salire, fino a 2,8 miliardi (+2,2% rispetto allo stesso trimestre del 2025).

Per pubblicare la sua statistica, il LITRA si è basato, per il trasporto passeggeri, sui dati forniti dalle compagnie ferroviarie FFS, BLS, MGB (Matterhorn Gotthard Bahn), MOB (Montreux–Oberland bernese), RegionAlps (trasporto regionale in Vallese), Ferrovia retica, SBB GmbH (traffico regionale transfrontaliero a Basilea e Sciaffusa), SOB (Südostbahn), Thurbo (trasporto regionale nella Svizzera orientale), TILO, TPF (trasporto regionale a Friburgo), TransN (trasporto regionale a Neuchâtel) e Zentralbahn (Lucerna – Interlaken/Engelberg).

Per il traffico merci si sono considerate le aziende seguenti: BLS Cargo, DB Cargo, RailCare, FFS Cargo, FFS Cargo International, Sersa, TR Trans Rail, TX Logistik, WRS.

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