Fermato in dogana a Chiasso con orologi e gioielli per un valore di quasi 100’000 euro

Questo contenuto è stato pubblicato al In settembre i movimenti aerei all'aeroporto di Kloten (canton Zurigo) sono stati 23'600, un numero in progressione dell'11,2% rispetto allo stesso mese del 2023, emerge dalle statistiche valutate dall'agenzia AWP.

Questo contenuto è stato pubblicato al Secondo un recente studio, la popolazione urbana in estate subisce temporali più frequenti e intensi rispetto a chi vive in campagna.

Altri sviluppi

I furti tornano a livelli pre-Covid, ma il Ticino è più tranquillo

Questo contenuto è stato pubblicato al I furti in Svizzera sono tornati come numero agli anni pre-Covid, ma le loro conseguenze finanziarie sono in netta crescita: lo scrive oggi l'assicuratore Axa, che mette anche in luce una situazione migliore della media in Ticino.

