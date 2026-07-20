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Femmina di struzzo uccisa da ippopotami allo zoo di Basilea

Femmina di struzzo uccisa da ippopotami allo zoo di Basilea
Femmina di struzzo uccisa da ippopotami allo zoo di Basilea Keystone-SDA

Una femmina di struzzo è stata uccisa da ippopotami allo zoo di Basilea. Il pennuto è stato ritrovato morto nella vasca adibita ai grossi mammiferi.

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Keystone-ATS

Non c’è pace per gli animali dello zoo di Basilea: la scorsa settimana la struttura renana ha informato il pubblico della morte di due gorilla, mentre oggi, lunedì, ha confermato a Keystone-ATS che il corpo di una femmina di struzzo è stato trovato senza vita nella vasca degli ippopotami. La notizia era stata riportata precedentemente dal notiziario regionale della radiotelevisione svizzera di lingua tedesca SRF.

L’incidente risale al 26 giugno, ma non è stato osservato direttamente dal personale dello zoo, per cui l’esatta dinamica resta sconosciuta, ha dichiarato una portavoce dello Zolli. Secondo la direzione del parco zoologico, episodi di questo tipo sono rari e non sono previste misure particolari, poiché in uno zoo non è possibile eliminare completamente ogni rischio.

Altri sviluppi

Come detto, nelle ultime settimane lo zoo di Basilea è stato teatro di altri due decessi di animali che hanno coinvolto i gorilla. L’esemplare maschio noto con il nome di Yeba ha ucciso un cucciolo di quattro giorni durante una colluttazione con la madre del piccolo. Il gorilla di 11 anni Mobali è stato invece soppresso dopo aver riportato gravi ferite a seguito di un morso, inflitte dallo stesso Yeba.

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