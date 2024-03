Fatturato in crescita per i trasporti pubblici elvetici

Rispetto al totale dei 248 milioni di titoli di trasporto venduti, i biglietti singoli hanno rappresentato il 70,8% © KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER

Nel corso del 2023, il settore ha incassato il 7,2% in più rispetto all'anno prima.

tvsvizzera.it/MaMi/Keystone-ATS

L’anno scorso i trasporti pubblici in Svizzera hanno generato un fatturato di circa 6,4 miliardi di franchi, in aumento del 7,2% rispetto all’anno precedente.

L’incremento è dovuto principalmente ai biglietti singoli. Il 28,9% del fatturato totale è infatti stato realizzato attraverso la vendita di biglietti singoli, ha annunciato oggi Alliance Swisspass. L’anno scorso ne sono stati acquistati in totale 175 milioni.

La vendita di abbonamenti generali ha rappresentato il 21,9% del fatturato, gli abbonamenti annuali il 9,2% e le carte giornaliere il 9,4%.

Rispetto al totale dei 248 milioni di titoli di trasporto venduti, i biglietti singoli hanno rappresentato il 70,8% seguiti, al secondo posto, dalle carte giornaliere con il 18,4%. Gli abbonamenti mensili hanno rappresentato l’1,9% e quelli generali lo 0,7%.

In media il 68% di tutte le vendite di titoli di trasporto (biglietti e abbonamenti) è avvenuto in maniera digitale (Mobile, ticketing automatico, webshop), mentre nei distributori automatici di biglietti le vendite sono calate del 15,4%.

Aumenta il numero di abbonamenti

Lo scorso anno erano in circolazione 447’116 abbonamenti generali, il 3,7% in più rispetto al 2022. Anche il metà-prezzo ha registrato una crescita: nel primo trimestre erano in circolazione per la prima volta 3 milioni di metà-prezzo, alla fine dell’anno, circa 3,15 milioni, precisa un comunicato. Questo corrisponde a un incremento di circa il 5,8% rispetto all’anno precedente.

Alliance Swisspass sottolinea inoltre che i prodotti lanciati nel corso del 2023 sono stati particolarmente apprezzati. A fine anno erano già in circolazione circa 80’000 AG Night e anche le carte giornaliere Friends e Tandem, destinate ai giovani, hanno riscosso successo.