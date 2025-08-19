Fare volontariato migliora il proprio benessere

Chi fa volontariato tende ad essere più felice, ottimista e resiliente, secondo un sondaggio condotto in Svizzera, Germania e Austria che evidenzia il legame tra impegno sociale e benessere personale.
Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti
Keystone-ATS
Fare volontariato può avere conseguenze positive sulla salute mentale. Chi si impegna per gli altri rafforza infatti anche sé stesso. È quanto emerge da un sondaggio svolto in Svizzera, Germania e Austria.
Chi si impegna su base volontaria è spesso più soddisfatto, più ottimista e più resiliente rispetto alla media. Fare del bene è insomma strettamente legato al proprio benessere, si legge nei risultati della ricerca, pubblicati martedì dall’istituto Marketagent. Il 78% delle persone impegnate socialmente sono soddisfatte della propria vita, un dato superiore alla media del 65% del resto della popolazione.
Se il 57% della popolazione globale valuta la propria vita sensata e soddisfacente, la quota sale al 70% fra chi fa volontariato. Proprio le attività nel sociale vengono descritte come qualcosa che porta un senso più profondo alla propria esistenza.
Tali impegni migliorano anche la capacità di resistere allo stress e affrontare situazione difficili. Quasi il 70% si descrive infatti come resiliente, contro il 55% della media dei cittadini. Otto su dieci si dicono poi felici, contro 6 su 10 nella media generale, e più alta è anche la propensione all’ottimismo.
Per il sondaggio fra il 18 marzo e il 2 aprile sono state intervistate 3143 persone fra i 18 e i 75 anni. In Svizzera hanno preso parte alla ricerca in 1010.
Il boicottaggio dei prodotti statunitensi è spesso controproducente
Questo contenuto è stato pubblicato al
Dopo l'annuncio di Donald Trump di imporre alla Svizzera dazi doganali del 39%, si moltiplicano gli appelli al boicottaggio dei prodotti USA. Tuttavia, secondo gli esperti, questo tipo di reazione è spesso inefficace e potrebbe persino penalizzare l'economia elvetica.
Travail.Suisse chiede un aumento dei salari in media del 2% nel 2026
Questo contenuto è stato pubblicato al
Un aumento dei salari in media del 2% per tutti i lavoratori in Svizzera nel prossimo anno per compensare l'aumento del costo della vita e porre fine al ritardo salariale accumulato negli ultimi anni.
Questo contenuto è stato pubblicato al
Il sistema di pagamento digitale Twint contava oltre 6 milioni di utenti alla fine del primo semestre dell'anno. Questi hanno effettuato 773 milioni di transazioni nel 2024, con un aumento del 31% rispetto all'anno precedente.
Tentano di svaligiare un negozio di armi, arrestati tre francesi nel canton Vaud
Questo contenuto è stato pubblicato al
Tre giovani cittadini francesi hanno tentato di svaligiare un'armeria ieri mattina presto a Yverdon-les-Bains (VD). Sono stati arrestati dopo un inseguimento durante il quale un agente ha sparato contro il loro veicolo. Nessuno è rimasto ferito.
Dopo le minacce di stragi nelle scuole, Coira valuta varie misure
Questo contenuto è stato pubblicato al
Vetri di sicurezza, una maggiore formazione degli insegnanti e digitalizzare le planimetrie degli edifici: sono alcune misure che la città di Coira sta valutando e mettendo in atto per aumentare la sicurezza nelle scuole, secondo la risposta a un atto parlamentare.
Swatch ritira la pubblicità “occhi a mandorla” in Cina
Questo contenuto è stato pubblicato al
Il gruppo orologiero Swatch ha ritirato una campagna pubblicitaria dopo accuse di razzismo in Cina per aver usato stereotipi razzisti sugli occhi delle persone asiatiche.
Questo contenuto è stato pubblicato al
Lunedì a Washington si decide il futuro dell'Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atteso in serata alla Casa Bianca insieme ad alcuni leader europei.
Le aziende svizzere cercano di adattarsi ai dazi statunitensi
Questo contenuto è stato pubblicato al
Le aziende elvetiche, che siano marchi iconici come Victorinox o realtà specialistiche come Thermoplan, cercano di adattarsi ai dazi doganali del 39% imposti dagli Stati Uniti.
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.