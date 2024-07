Fallimenti in forte aumento in Svizzera, sopratutto di privati

In aumento i fallimenti, ma anche la nascita di nuove aziende. KEYSTONE

I fallimenti sono in forte crescita in Svizzera, sia per i privati che per le aziende: lo rivelano i dati diffusi mercoledì dalla società di informazioni economiche Creditreform, che prevede un 2024 record sul fronte delle bancarotte.

Keystone-ATS

Fra gennaio e giugno hanno dovuto depositare i bilanci per insolvenza – cioè per incapacità a far fronte ai pagamenti – 4’202 aziende, vale a dire l’11,2% in più dello stesso periodo del 2023. A queste chiusure vanno poi aggiunte quelle per lacune nell’organizzazione (articolo 731b del Codice delle obbligazioni), salite del 4,2% a 1’417. Il numero complessivo dei fallimenti di ditte si attesta così a 5’619 (+9,4% su base annua).

Nel mese di giugno la progressione delle insolvenze è stata inferiore, pari al 3,8%. Ma sulla base dell’esperienza passata gli specialisti di Creditreform si aspettano un ulteriore incremento nei prossimi mesi: per l’insieme dell’anno sono previsti 11’000 casi di dissesto. Se questa previsione dovesse avverarsi, sarebbe un nuovo primato.

Aumentano i fallimenti di privati

I fallimenti di privati sono stati 4’504, con un incremento del 3,5%: spiccano in particolare le bancarotte di persone viventi, aumentate del 31,4% a 523. “La ragione di questo incremento di poco meno di un terzo potrebbe risiedere nell’aumento del costo della vita o nella disoccupazione”, commenta Creditreform. Più moderata è stata invece la crescita delle eredità rifiutate (+0,7% a 3’981).

Dove c’è chi muore c’è anche chi nasce, anche a livello aziendale. Nei primi sei mesi dell’anno le nuove iscrizioni al registro di commercio hanno raggiunto quota 27’130, in progressione del 2,1% su base annua. Creditreform ipotizza che per l’insieme del 2024 il numero potrebbe essere compreso fra 52’000 e 53’000, una cifra mai vista in precedenza.