Faceva la bella vita con il conto del cliente

Gestore patrimoniale ginevrino se la deve vedere ora con la giustizia. KEYSTONE/© KEYSTONE / TI-PRESS / SAMUEL GOLAY

Bancario ginevrino alla sbarra a Bellinzona per aver impiegato in modo improprio e a suo esclusivo vantaggio il patrimonio che gli era stato affidato dal proprietario.

1 minuto

tvsvizzera.it/spal con Keystone-ATS

Un ex gestore patrimoniale di una banca privata ginevrina (e in parte sua moglie) sono a processo a Bellinzona, presso la corte del Tribunale penale federale (TPF), per aver sottratto fondi dal conto di un suo cliente.

I reati per i quali dovrà rispondere sono appropriazione indebita, amministrazione infedele, falsità in documenti e riciclaggio di denaro.

+ La Svizzera rischia di perdere lo scettro di gestore patrimoniale globale

L’imputato principale, che è anche membro del Cda dell’istituto di credito nel quale era attivo professionalmente, tra il 2009 e il 2015 avrebbe disposto in modo indebito – indica una nota del Ministero pubblico della Confederazione (MPC) – degli averi affidatigli da un cliente su una relazione bancaria in Svizzera per un importo di oltre 14 milioni di franchi.

Il patrimonio del cliente, ignaro di quanto stava accadendo, sarebbe stato impiegato per finanziare lo stile di vita della famiglia dell’imputato ma anche per effettuare investimenti e concedere prestiti. Per celare le sue malefatte al cliente, l’ex banchiere avrebbe anche falsificato documenti.