F-35, più benefici per la Svizzera romanda e italiana

Gli F-35 avranno ricadute positive per l'industria. Keystone-SDA

I progetti di compensazione legati all'acquisto degli F-35 sono stati definiti nel dettaglio e supereranno gli obiettivi richiesti, raggiungendo il 73% del valore del contratto e favorendo in particolare l'industria della Svizzera romanda e italiana.

Condividi

3 minuti

Keystone-ATS

Armasuisse e Lockheed Martin hanno definito in maniera più precisa i progetti di compensazione legati all’acquisto degli F-35, con intese volte a rafforzare tecnologie e capacità industriali in Svizzera.

Complessivamente i cosiddetti affari offset – detti anche affari di compensazione – dovrebbero raggiungere il 73% del valore del contratto, anziché il 60% richiesto, è stato spiegato in un incontro coi media svoltosi oggi a Berna. Si tratta fondamentalmente di progetti o collaborazioni che un fornitore estero realizza, nell’ambito di un acquisto – in questo caso degli F-35 – con imprese, scuole universitarie o partner di ricerca in Svizzera.

Al 30 giugno erano già registrati affari per un valore di 1,03 miliardi di dollari statunitensi, circa un terzo dell’intero impegno offset previsto nell’ambito dell’acquisto degli aerei da combattimento. Ora si aggiunge un pacchetto supplementare.

Tra i nuovi progetti figurano, ad esempio, un sistema di addestramento, lo sviluppo di competenze per la produzione e la riparazione dei componenti della cabina di pilotaggio dell’F-35, la formazione in materia di sicurezza informatica per la protezione delle reti IT relative all’areo da combattimento, nonché lo sviluppo e la qualificazione di munizioni da addestramento.

“Attualmente si sta lavorando a 30 progetti differenti”, ha detto ai giornalisti Patrick Nyfeler, direttore regionale di Lockheed Martin per Germania, Austria e Svizzera.

Obiettivi superati nella Svizzera italiana

Se tutto verrà applicato con successo, anche gli obiettivi regionali verranno superati: nella Svizzera romanda la quota salirebbe a circa il 43% del totale invece del 30% previsto, mentre nella Svizzera italiana si andrebbe circa al 12% invece del 5% previsto. In questo modo, vengono maggiormente coinvolte sia le regioni italofone che quelle francofone.

Nel complesso, come detto, il volume di offset dovrebbe raggiungere il 73% del valore del contratto. L’impegno di Lockheed Martin ammonta a circa 3 miliardi di dollari, pari al 60%. “Attualmente non siamo solo sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi, sembra che lo faremo persino in anticipo”, ha detto ancora Nyfeler. La data limite per l’applicazione dei progetti è il 31 dicembre 2034.

Se uno di questi progetti non può essere realizzato o può essere realizzato solo parzialmente – è stato spiegato – l’impegno di compensazione rimane comunque in vigore. In tal caso, Lockheed Martin deve proporre, d’intesa con armasuisse, un affare sostitutivo equivalente. I dettagli commerciali dei singoli progetti non possono essere divulgati perché protetti dal segreto commerciale e di fabbricazione.

Articoli più popolari

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative