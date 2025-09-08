La consegna degli F35 procede come previsto, secondo armasuisse
Nonostante un rapporto del Congresso statunitense segnali ritardi nella produzione degli F-35, la Svizzera conferma la consegna dei jet da combattimento a partire dal 2027, secondo quanto dichiarato da armasuisse.
Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti
Keystone-ATS
La consegna dei jet da combattimento F-35 alla Svizzera è tuttora prevista a partire dalla metà del 2027, in pieno rispetto della pianificazione delle autorità statunitensi e del produttore Lockheed Martin.
Lo ha indicato a Keystone-ATS un portavoce dell’Ufficio federale dell’armamento (armasuisse), confrontato a un rapporto del Government Accountability Office americano (GAO) di cui rende conto oggi il quotidiano Neue Zürcher Zeitung (NZZ), secondo cui si devono mettere in conto ritardi.
La consegna dei velivoli inizierà come previsto a metà del 2027 negli Stati Uniti dallo stabilimento di Fort Worth (Texas) del produttore e a metà del 2028 in Italia dalle fabbriche di Leonardo a Cameri (Piemonte). Gli aerei da combattimento saranno consegnati nella configurazione più recente, ha precisato il portavoce.
Secondo un rapporto del GAO (un organo di verifica in vari ambiti del Congresso statunitense), citato oggi dalla NZZ, lo scorso anno nessun F-35 è stato consegnato nei tempi previsti. Il ritardo medio è stato di 238 giorni, quasi quattro volte superiore a quello del 2023. Secondo il documento, tuttavia, Lockheed Martin prevede che a partire dall’anno prossimo gli aerei del sito di produzione da cui usciranno anche i caccia per la Confederazione saranno consegnati come previsto.
Per contenere i ritardi, il Dipartimento della difesa statunitense ha ridotto il pacchetto dei software originariamente stabilito per i velivoli destinati, tra gli altri, alla Svizzera. Non è ancora chiaro quali funzioni mancheranno. Secondo armasuisse, aggiornamenti saranno effettuati dopo la consegna, secondo procedure ampiamente collaudate.
A partire dalla metà degli anni ’30 sono previsti interventi di aggiornamento sul motore (Engine Core Upgrade) e sul sistema di raffreddamento (PTMU) al fine di ottimizzare in particolare la manutenzione. Questi miglioramenti rientrano in un programma di mantenimento della capacità operativa. Armasuisse ha sottolineato che al momento non è possibile quantificarne i costi esatti, poiché le tecnologie corrispondenti sono ancora in fase di sviluppo.
Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?
Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…
Svizzere e svizzeri contrari al 30 km/h generalizzato in città
Questo contenuto è stato pubblicato al
La popolazione svizzera è contraria all'introduzione generalizzata di un limite di velocità di 30 km/h su tutte le strade degli agglomerati urbani. È quanto emerge da un sondaggio commissionato dal Touring club svizzero (TCS) e ripreso domenica da Le Matin Dimanche.
I sassi che hanno distrutto Bondo ora lo proteggono
Questo contenuto è stato pubblicato al
Il cantiere di Bondo II, il progetto per proteggere Bondo, Spino, Sottoponte e Promontogno da future colate detritiche, è concluso. Il 12 settembre il Comune di Bregaglia (GR) festeggerà questo traguardo, raggiunto dopo quattro anni di lavori.
190 km a piedi tra Ginevra e Berna per sensibilizzare al dono di organi
Questo contenuto è stato pubblicato al
Centonovanta chilometri a piedi, da sabato, tra Ginevra e Berna per sensibilizzare Consiglio federale e popolazione ai ritardi nell'applicazione del voto popolare del 2022 che sancisce, a livello nazionale, il principio del consenso presunto per il dono di organi.
Questo contenuto è stato pubblicato al
Il consigliere federale Guy Parmelin vede buone prospettive per Svizzera e Stati Uniti dopo le discussioni tenutesi venerdì a Washington sui dazi doganali, ha annunciato su X. Ha definito gli incontri "costruttivi".
La spesa da Aldi e Lidl costa meno, ma Migros e Coop si adeguano
Questo contenuto è stato pubblicato al
I consumatori continuano a pagare meno la spesa da Aldi e Lidl, ma Migros e Coop hanno adeguato i prezzi delle loro linee a buon mercato a quelli dei discount: è l'indicazione che emerge da un'analisi realizzata da K-Tipp.
A sorpresa, Guy Parmelin si reca negli USA con una nuova proposta sui dazi
Questo contenuto è stato pubblicato al
Il ministro dell'economia Guy Parmelin, partito a sorpresa nella notte alla volta degli USA, porta a Washington una nuova offerta del governo elvetico per risolvere la disputa doganale. Lo ha confermato oggi Ignazio Cassis durante una conferenza stampa nei Grigioni.
Peggiora nettamente la fiducia delle consumatrici e dei consumatori svizzeri
Questo contenuto è stato pubblicato al
Peggiora nettamente la fiducia dei consumatori svizzeri: in agosto il relativo indicatore calcolato dalla Segreteria di Stato dell'economia (Seco) si è attestato a -39,9 punti, a fronte dei -32,8 punti di luglio e ai -34,6 punti dello stesso mese del 2024.
Una svizzera tra le vittime dell’incidente della funicolare di Lisbona
Questo contenuto è stato pubblicato al
Una donna svizzera è tra le sedici persone morte nell'incidente della funicolare a Lisbona avvenuto mercoledì, mentre un'altra cittadina elvetica è rimasta ferita. Lo ha indicato oggi a Keystone-ATS il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.