Carles Puigdemont, ex presidente indipendentista della Catalogna, è stato accolto dagli autonomisti giurassiani in occasione della Fête di peuple a Délemont, durante la quale non sono mancate le critiche al canton Berna sulla questione della città di Moutier, la cui popolazione ha deciso di annettersi al Giura nel giugno del 2017.

"In Catalogna il Giura è visto come un esempio", ha detto Puigdemont. (Keystone)

Il suo discorso è stato un elogio al coraggio e alla fraternità e non ha citato direttamente la questione che forse più di tutte interessa i presenti, quella della città di Moutier. Nel giugno del 2017 la cittadina ha infatti deciso in votazione popolare di lasciare il canton Berna per annettersi al Giura.

Gli autonomisti giurassiani l'avevano spuntata per 137 voti di scarto. Sulla validità dello scrutinio sono però ancora pendenti sette ricorsi sui quali un responso è atteso per ottobre. Il clima non è dunque dei più placidi tra autonomisti e cantone.

"Non accetteremo mai che Berna possa rimettere in causa il voto", ha detto Pierre-André Comte, segretario generale del Mouvement autonomiste jurassien (Maj). Il governo centrale, aggiunge Comte, "non deve giocare a fare il Ponzio Pilato. La Confederazione deve sapere che non ci faremo rubare la vittoria".

Le parole dell'ospite d'onore sono state più pacate. "Grazie per la vostra solidarietà con la Catalogna", ha detto Puigdemont ai presenti, ricordando che il Giura è visto come un esempio nella comunità autonoma spagnola. Il catalano, che vive in esilio in Belgio, ha sottolineato l'importanza della discussione e della non violenza. A margine della parte ufficiale ha elogiato la democrazia Svizzera che sa "dare voce ai cittadini".



tvsvizzera.it/Zz/ats con RSI (TG del 09.09.2018)

