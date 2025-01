Tra Eurovision e calcio, il 2025 si annuncia impegnativo per le ferrovie svizzere

Maddli la mascotte ufficiale dell'Europeo femminile di calcio. torneo, Keystone-SDA

Le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) metteranno a disposizione 1'600 treni speciali quest'anno - contro i 650 del 2024 - per assicurare la mobilità durante i grandi eventi previsti in Svizzera.

2 minuti

Keystone-ATS

Nel 2025 la Confederazione ospiterà l’Eurovision Song Contest a Basilea nel mese di maggio e l’Europeo di calcio femminile a luglio, sparso su otto sedi.

Queste due manifestazioni di caratura internazionale attireranno in totale circa 900’000 persone (250’000 per quella canora, 650’000 per quella pallonara), scrivono in una nota odierna le FFS. Complessivamente, gli eventi in calendario saranno ben 1’400.

L’azienda, che impiegherà oltre 2’000 assistenti alla clientela, prevede 300 convogli speciali per il campionato continentale di calcio e 85 per l’Eurovision. Altri 50 verranno utilizzati nell’ambito della Festa federale di ginnastica in quel di Losanna, che si terrà a giugno e vedrà sul posto 70’000 partecipanti e 150’000 spettatori.

Ulteriori 160 treni delle FFS e della Südostbahn entreranno poi in scena a fine agosto per la Festa federale di lotta svizzera e giochi alpestri a Mollis, nel canton Glarona, dove le presenze stimate sono 350’000. Convogli speciali saranno in servizio anche per eventi annuali come la Street Parade, gli Swiss Skills, vari festival openair e concerti negli stadi.

Oltre all’impiego di treni speciali, molti collegamenti regolari saranno rinforzati con carrozze o composizioni supplementari. L’elevato numero di appuntamenti dovrà peraltro convivere con i grandi cantieri in corso, come la chiusura totale di otto settimane della tratta tra Friburgo e Berna (dal 28 giugno al 24 agosto 2025), il che rappresenta “una grande sfida”, affermano le FFS.

Il 2024 era invece stato meno ricco di grandi eventi. Tuttavia, vi erano comunque stati momenti topici, quali ad esempio i Mondiali di ciclismo o il doppio concerto di Taylor Swift.