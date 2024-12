Euro 2024 e Nemo tra le ricerche Google più frequenti in Svizzera

Per la sua retrospettiva, il motore di ricerca ha analizzato i termini per i quali le richieste hanno registrato un aumento particolarmente forte quest'anno rispetto al 2023. Keystone/Walter Bieri

Tra le domande maggiormente poste nel corso dell'anno al motore di ricerca figurano "Perché Shaqiri non gioca?", "Quanti comuni ci sono in Svizzera?" e "Cos'è un non-binario?".

Il campionato europeo di calcio in Germania e il cantante non binario Nemo, vincitore dell’Eurovision Song Contest, sono i termini più ricercati dagli utenti svizzeri di Internet su Google nel 2024. Una delle domande più frequenti è stata “Perché Shaqiri non gioca?”.

Per la sua retrospettiva, il motore di ricerca ha analizzato i termini per i quali le richieste hanno registrato un aumento particolarmente forte quest’anno rispetto al 2023, e su un periodo prolungato.

Anche le morti dell’ex cantante Liam Payne, dell’attore franco-svizzero Alain Delon e della giovane ciclista Muriel Furrer hanno suscitato un interesse particolarmente forte tra gli utenti di Google in Svizzera. Così come il giovane calciatore spagnolo Lamine Yamal, che si è fatto notare a Euro 2024, e la rielezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti.

Tra le personalità più ricercate figurano anche il calciatore vodese Dan Ndoye (nella categoria sport), l’attore francese Michel Blanc (decessi) e il cantante francese Kendji Girac (personalità internazionali).

Tra le altre domande più frequenti: “Quanti comuni ci sono in Svizzera?”, “Cos’è un non-binario?”, “Quanti distretti ci sono nel Canton Friburgo?” e “Cos’è un talahon?”. Quest’ultimo termine si riferisce in Germania a giovani uomini, per lo più con un background musulmano, che usano TikTok e altre piattaforme di social media per descriversi.