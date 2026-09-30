Il Politecnico di Zurigo scende al 12esimo posto tra i migliori atenei al mondo

ETH Zurigo scende al 12esimo posto tra migliori atenei al mondo Keystone-SDA

Pur rimanendo il migliore ateneo dell'Europa continentale, il Politecnico di Zurigo scende al 12° posto nella classifica mondiale di Times Higher Education, superato da un'università cinese.

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Keystone-ATS

Il Politecnico federale di Zurigo (ETHZ) resta il migliore ateneo dell’Europa continentale. Secondo la classifica per il 2027 pubblicata oggi dalla rivista specializzata “Times Higher Education” (THE), l’istituto zurighese perde tuttavia una posizione piazzandosi al 12esimo rango, scalzato dalla Tsinghua University in Cina, che va ad occupare l’11esimo posto.

La Svizzera mantiene comunque due atenei nella top 50 mondiale: anche il Politecnico federale di Losanna (EPFL) perde però una posizione e si colloca al 36esimo posto.

Tra le migliori 200 università, “Times Higher Education” elenca complessivamente sei atenei svizzeri. L’Università di Basilea ha guadagnato nove posizioni e si colloca al 111esimo posto. L’Università di Berna è scesa dalla posizione 108 alla 121esima. L’Università di Losanna ha perso quattro posizioni e si trova al 129esimo posto. L’Università di Ginevra sale dal 166 al 163esimo rango.

Oxford rimane incontrastata

Come già lo scorso anno, la top 10 delle migliori università del mondo è composta esclusivamente da atenei britannici e statunitensi. Ancora una volta, la rivista specializzata ha incoronato l’Università di Oxford, nel Regno Unito, come il miglior ateneo al mondo. Anche il secondo e il terzo posto rimangono invariati, occupati rispettivamente dal Massachusetts Institute of Technology e a pari merito dalla Princeton University e dalla Stanford University, tutte e tre negli Stati Uniti.

Nonostante i primi posti occupati dalle università occidentali, la rivista specializzata ritiene che le università asiatiche continuino a guadagnare terreno. Secondo il comunicato, nella classifica del 2027 cinque università europee sono uscite dalla top 200, mentre cinque asiatiche vi sono entrate.

L’analisi di “Times Higher Education” si basa su un totale di 17 indicatori, suddivisi in cinque ambiti: insegnamento, ambiente di ricerca, qualità della ricerca, orientamento internazionale e industria. Complessivamente, la rivista specializzata include circa 2’000 atenei nella classifica internazionale.

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