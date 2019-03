Il famoso treno a cremagliera, fiore all'occhiello della Jungfraubahn, è una delle mete turistiche più gettonate in Svizzera. La ferrovia fu costruita tra il 1896 e il 1912 dall'industriale zurighese Adolf Guyer-Zeller. Il tracciato è lungo 9,3 km e per 7,1 km passa all'interno dell'Eiger e del Mönch.

Le ferrovie della Jungfrau sempre più in alto 28 marzo 2019 - 15:05 La Jungfraubahn, che gestisce tra le altre cose il trenino che raggiunge la stazione più alta d'Europa sull'omonima montagna, ha registrato utili da record nel 2018. Grazie anche ad oltre un milione di persone (1,07 per la precisione, un record anche questo) che si sono recate sulla Jungfraujoch, la stazione ferroviaria più alta d'Europa a 3'454 metri d'altezza, la Jungfraubahn ha realizzato l'anno scorso un utile netto di 47,8 milioni di franchi, il 15% in più dell'anno precedente, che era già stato da primato. In netta crescita anche i ricavi d'esercizio della società, che gestisce diversi impianti di risalita nella regione, aumentati del 9,8% a 212,8 milioni. L'utile operativo EBIT è dal canto suo progredito del 15% per sfiorare i 61 milioni, indica un comunicato diramato giovedì. Il famoso treno a cremagliera, fiore all'occhiello della Jungfraubahn, è una delle mete turistiche più gettonate in Svizzera. La ferrovia fu costruita tra il 1896 e il 1912 dall'industriale zurighese Adolf Guyer-Zeller. Il tracciato è lungo 9,3 km e per 7,1 km passa all'interno dell'Eiger e del Mönch.