Ermotti agli azionisti UBS: “Siamo sulla buona strada”
Mentre l'integrazione di Credit Suisse procede con successo e i rischi legali sono stati ridotti, la gestione di UBS si sta concentrando sulla preparazione per il prossimo decennio attraverso una radicale trasformazione tecnologica basata sull'intelligenza artificiale.
UBS è sulla buona strada, parola del CEO Sergio Ermotti. L’integrazione di Credit Suisse (CS) sta compiendo grandi progressi e allo stesso tempo il management si sta occupando di preparare la banca per il prossimo decennio, ha affermato il dirigente nell’assemblea generale.
“Il 2025 è stato ancora una volta un ottimo anno per UBS”, ha dichiarato il presidente della direzione durante la riunione degli azionisti svoltasi a Basilea, secondo il testo del discorso. L’istituto è sulla buona strada per riportare entro il 2028 la redditività di UBS ai livelli del 2022. “Quindi prima dell’acquisizione di CS”.
In marzo sono stati trasferiti con successo i restanti clienti di Credit Suisse in Svizzera ai sistemi di UBS. “Con questo abbiamo sostanzialmente completato la migrazione di circa 1,2 milioni di relazioni con i clienti in tutto il mondo”, ha sottolineato il 65enne. Anche l’integrazione nelle diverse divisioni aziendali e delle funzioni centrali del gruppo è stata completata. Inoltre UBS ha “ulteriormente ridotto in modo significativo” i rischi legali.
Confermati gli obiettivi a breve termine
Ermotti ha confermato pure gli obiettivi a breve termine: la banca dovrebbe raggiungere entro la fine del 2026 un rendimento del capitale di base del 15% e un rapporto costi/ricavi inferiore al 70%. Nel settore elvetico si è però in leggero ritardo rispetto al calendario previsto. “La situazione dei tassi d’interesse in Svizzera potrebbe ritardare il nostro obiettivo di raggiungere un rapporto costi/ricavi del 50% entro la fine del 2026”.
Il team dirigenziale guarda però anche al prossimo decennio e in quest’ambito secondo il manager ticinese la tecnologia e l’intelligenza artificiale (IA) rivestono un ruolo particolarmente importante. La banca sta quindi investendo “in modo massiccio” in programmi di trasformazione nel campo dell’IA. Questi programmi ridisegneranno “radicalmente” i processi aziendali, miglioreranno il servizio clienti e renderanno la banca più resiliente, ha sostenuto il CEO. Parallelamente, in UBS si ritiene che gli attivi digitali e la tokenizzazioneCollegamento esterno offrano nuove opportunità di affari. “Il modo in cui lavoriamo potrebbe cambiare di conseguenza in modo fondamentale”, ha concluso Ermotti.
Articoli più popolari
In conformità con gli standard di JTI
Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.