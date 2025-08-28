Emma e Noah i nomi più popolari in Svizzera nel 2024

Keystone-SDA

Emma e Noah sono i nomi più popolari dei neonati in Svizzera lo scorso anno, rende noto oggi l'Ufficio federale di statistica (UST), precisando che Noah era già stato il preferito per i nuovi nati varie volte negli scorsi anni.

Keystone-ATS

A completare il podio per le bimbe ci sono Mia e Sofia, mentre per i maschietti Liam e Matteo. Il nome Noah era già stato il più popolare nel 2010, 2011, dal 2013 al 2017 e dal 2021 al 2023. Quello di Emma era già stato il più diffuso nel 2011, 2012, 2014, 2017, 2018 e 2022, mentre nel 2023 era stato preferito Mia.

In Ticino il nome maschile maggiormente attribuito è stato ancora una volta Leonardo, mentre quello femminile Aurora.

Per quanto riguarda i cognomi, nella popolazione residente permanente ai primi tre posti si trovano – esattamente come nel 2023 – Müller, Meier e Schmid. Nella Svizzera italiana resta in cima alla classifica Bernasconi.