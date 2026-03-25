Elisabeth Baume-Schneider a Parigi visita gli ustionati di Crans-Montana

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Recandosi in un ospedale militare parigino per incontrare alcuni ustionati dell'incendio di Crans-Montana, la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider ha ringraziato il personale sanitario francese per la loro straordinaria e meticolosa competenza.

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La consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider ha visitato martedì un ospedale parigino dove sono ricoverati alcuni ustionati dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana (canton Vallese). È stata l’occasione per rivolgere un ringraziamento al personale sanitario.

La Francia ha accolto nei propri ospedali diversi grandi ustionati. Arrivata martedì nella capitale francese per la riapertura del Centro culturale svizzero (CCS), Elisabeth Baume-Schneider ha visitato l’ospedale militare Percy, dove sono curati alcuni di questi pazienti.

La responsabile del Dipartimento federale dell’interno (DFI) ha detto all’agenzia Keystone-ATS di trovare “estremamente interessante come questo ospedale militare abbia svolto un ruolo fondamentale nel salvare vite umane insieme ad altri partner. Come l’ospedale di Sion, il CHUV o altri ospedali europei”.

“Si vede che tutto è professionale, meticoloso”. Come nel caso di un giovane svizzero ricoverato a Percy da circa 80 giorni. “Trovo che questi medici e tutte queste équipe siano straordinari. Non si tratta solo di tre o quattro giorni, è una situazione imprevedibile che dura nel tempo”, ha aggiunto.

Accompagnata dal presidente del Consiglio di Stato vallesano Mathias Reynard, la politica giurassiana ha anche sottolineato la grande competenza dell’ospedale militare francese nel trattare i grandi ustionati provenienti ad esempio da regioni in conflitto.

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