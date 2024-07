Elenchi telefonici svizzeri dal 1880 al 1950 consultabili online

I vecchi elenchi telefonici forniscono informazioni interessanti non solo sui nomi, ma ad esempio su professioni cadute nel dimenticatoio. Keystone-ATS

Un nuovo sito permette di scoprire i nominativi degli elenchi telefonici elvetici del passato.

2 minuti

Keystone-ATS

Accedere agli elenchi telefonici dal 1880 al 1950, in una versione online: da oggi è possibile all’indirizzo web historic.localsearch.chCollegamento esterno.

L’iniziativa – che si rivolge a storici, ricercatori, giornalisti, ma anche a persone comuni interessate – è stata lanciata da Localsearch in collaborazione con l’archivio delle PTT e con l’Università di Berna, fa sapere la filiale di Swisscom attiva nel settore degli indirizzi e dei numeri di telefono.

Gli anni tra il 1880 e il 1950 sono stati significativi a causa di vari mutamenti economico-sociali, ricorda l’impresa. Gli elenchi telefonici di questo periodo rappresentano una preziosa fonte di informazioni per la ricerca e per i privati: la nuova piattaforma di ricerca digitale consente infatti di studiare dati storici finora difficilmente accessibili.

Una fonte preziosa

Historic.localsearch.ch fornisce una grande varietà di informazioni, dall’analisi dello sviluppo delle sedi economiche alla riscoperta di professioni cadute nel dimenticatoio, fino all’identificazione di aziende ancorate nell’economia elvetica già dal primo elenco del 1880, quello di Zurigo: fra loro figurano ad esempio Neue Zürcher Zeitung, Orell Füssli, Sprüngli e Uetlibergbahn. In totale il primo registro comprendeva 99 voci distribuite su tre pagine.

Contenuto esterno

La piattaforma non fornisce solo una panoramica dello sviluppo dell’economia, ma permette ad esempio di trovare con pochi clic particolarità linguistiche, come grafie antiquate oppure forme pubblicitarie storiche. E se si parla di lingua è impossibile non ricordare che a sud delle Alpi l’elenco in questione veniva comunemente chiamato “libro del telefono”, un classico ticinesismo dovuto all’influsso del dialetto (libar dal telefun) e al calco dal tedesco (Telefonbuch).

Chi invece è interessato a dati più recenti dovrà aspettare ancora un po’: gli elenchi tra il 1950 e il 1997 sono in fase di digitalizzazione, fa sapere Localsearch.