Economiesuisse sui dazi: “L’onere è notevole, proseguire i negoziati”
I dazi americani del 39% entrati in vigore oggi rappresentano un onere considerevole per l'economia elvetica.
Lo afferma Economiesuisse, che esorta il Consiglio federale ad operare con la massima priorità sul fronte di nuovi negoziati con Washington, con l’obiettivo di ridurre le barriere doganali.
La posta in gioco per le imprese svizzere è elevata: senza una soluzione duratura alla controversia doganale esse rischiano di subire notevoli svantaggi sul loro principale mercato d’esportazione, argomenta l’organizzazione in un comunicato.
È comunque anche necessaria cautela, prosegue l’associazione. “Per raggiungere un accordo il più rapidamente possibile con gli Stati Uniti è fondamentale che il governo e l’economia presentino un fronte unito: “è inaccettabile che singoli settori economici vengano messi l’uno contro l’altro”, si legge nella nota.
Secondo Economiesuisse anche il mondo politico deve agire con determinazione. È urgente adottare un pacchetto di misure volte a rafforzare la piazza economica, che non deve essere limitata e gravata da ulteriori leggi e ordinanze. È inoltre fondamentale ridurre gli oneri finanziari a carico delle imprese e dei lavoratori. Importante viene considerato anche l’accesso al mercato unico europeo e accordi di libero scambio con altri paesi.
Seco: “Non prevediamo un aumento massiccio di richieste di lavoro ridotto”
La Segreteria di Stato dell'economia (Seco) non prevede a breve termine un aumento massiccio delle richieste di lavoro ridotto a causa dei dazi doganali al 39% decisi dagli Stati Uniti.
Mister Prezzi limita gli aumenti tariffari richiesti dalla Posta
I prezzi delle lettere inviate come posta A e B e dei pacchi Priority non subiranno aumenti il prossimo anno. La maggior parte dei rincari richiesti dalla Posta non saranno applicati nel 2026, ha annunciato oggi Mister Prezzi.
La compagnia aerea Swiss ha reso accessibili per sbaglio dati sensibili relativi alle valutazioni dei piloti a persone non autorizzate: la causa è da ricercare in un errore interno nell'archiviazione delle informazioni, ha indicato oggi la società.
Posta, forti critiche ad alcuni aspetti della revisione dell’ordinanza
L'ordinanza sulle poste contiene aspetti problematici: non piacciono la maggiore flessibilità nella consegna a domicilio di lettere, nonché l'obbligo di recapitare gli invii non più in ogni casa abitata ma solo negli insediamenti abitati tutto l'anno.
L’FC Zurigo denuncia un parlamentare UDC per le sue accuse di discriminazione
La squadra di calcio ha denunciato penalmente il consigliere nazionale Thomas Matter. Il Motivo? Aver rinfacciato al club sportivo, con un video su TikTok, di discriminare i giovani talenti di nazionalità svizzera.
Il comitato contrario sostiene che la legge sull’identità elettronica apra la strada ad abusi
La legge sull'identità elettronica (Legge sull'Id-e, LIdE) pone le basi per l'utilizzo commerciale dei dati dei passaporti svizzeri da parte delle grandi aziende tecnologiche e non protegge abbastanza le informazioni personali riguardanti i cittadini.
Dazi USA: Parmelin e Keller-Sutter rientrano a mani vuote
Il viaggio dei due consiglieri federali a Washington si è concluso con un nulla di fatto. Da oggi scatta il dazio del 39% sui prodotti svizzeri esportati negli Stati Uniti voluti dall’amministrazione Trump.
Dazi contro la Svizzera, ne approfitterà l’industria tedesca?
Ad approfittare in larga misura dei dazi del 39% contro la Svizzera decisi dal presidente americano Donald Trump potrebbe essere l'industria tedesca, che da parte sua è sottoposta a barriere doganali solo del 15%?
Dazi USA : la Svizzera prova a giocarsi le ultime carte
La presidente della Confederazione Keller-Sutter e il ministro dell’economia Parmelin sono volati martedì a Washington per cercare di trovare un accordo più favorevole sui dazi doganali
