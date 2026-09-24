Economiesuisse: “il Nazionale deve ora correggere il tiro su UBS”

La palla passa ora al Nazionale Keystone-SDA

Secondo Economiesuisse, la decisione del Consiglio degli Stati sui requisiti patrimoniali per le banche sistemiche è dannosa per la competitività del paese, e spetta ora al Consiglio nazionale trovare una soluzione più sostenibile.

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Keystone-ATS

La scelta operata mercoledì dal Consiglio degli Stati sui requisiti patrimoniali delle banche sistemiche comporta notevoli costi per il paese e va quindi corretta: lo sostiene Economiesuisse, secondo cui spetta ora al Consiglio nazionale trovare una soluzione sostenibile.

La Svizzera, piccola economia aperta e fortemente interconnessa a livello internazionale, ha bisogno di una piazza finanziaria competitiva e di una grande banca in grado di accompagnare le imprese in patria e all’estero, offrendo finanziamenti, operazioni sui mercati dei capitali, pagamenti e coperture a condizioni concorrenziali, argomenta la federazione delle imprese elvetiche in un comunicato odierno.

Requisiti normativi che modificano in modo sostanziale i costi o i margini di manovra di UBS si ripercuoterebbero anche sull’economia reale. Con la decisione del Consiglio degli Stati esiste in particolare il rischio che i crediti e altri servizi bancari diventino più cari per le imprese.

In un contesto in cui le ditte elvetiche affrontano già costi regolatori e burocratici in aumento, ulteriori oneri sul finanziamento aziendale peserebbero sulla competitività internazionale. Allo stesso tempo, la nuova regolamentazione deve trarre insegnamenti efficaci dalla crisi di Credit Suisse: una grande banca è utile all’economia svizzera solo se è solida e resistente anche in caso di crisi.

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